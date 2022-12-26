2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sinan Erdem kimdir? Sinan Erdem hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,466 haber kaynağında 1,044,450 adet haber yapılan Sinan Erdem, toplamda 1,159,465,138 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sinan Erdem kimdir? İşte, Sinan Erdem hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sinan Erdem, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Sinan Erdem hakkında 8,466 haber kaynağında 1,044,450 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,159,465,138 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sinan Erdem hakkında merak edilen Sinan Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SİNAN ERDEM KİMDİR?

Sinan Erdem (9 Mayıs 1927, Manisa - 23 Temmuz 2003, Paris), Türk voleybolcu, antrenör ve spor yöneticisi. Beyoğlu Spor Kulübü'nde profesyonel olarak voleybol oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Türkiye erkek millî voleybol takımında da yer aldı. TVF'de aldığı görevlerden sonra Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra 1989'da genel başkanlığa seçildi. Birçok uluslararası olimpiyat komitesi üyeliklerinde bulundu. Spora olan katkılarından dolayı birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. Türkiye'nin en büyük spor salonuna adı verildi.