2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5.750 haber kaynağında 169.927 adet haber yapılan Şeyma Subaşı, toplamda 17.635.159 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Şeyma Subaşı kimdir. İşte, Şeyma Subaşı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Şeyma Subaşı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Şeyma Subaşı hakkında 5.750 haber kaynağında 169.927 adet haber yer alırken 2022'de toplam 17.635.159ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Şeyma Subaşı hakkında merak edilen Şeyma Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda tamamlamıştır. 16 yaşından beri modellik yapmaktadır.

2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ancak derece elde edememiştir. 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılmış ve yapımcı Acun Ilıcalı ile ilişkileri başlamıştır.

Acun Ilıcalı'nın eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medyada Şeyma Subaşı ile resimlerini paylaşmalarıyla gündemden düşmemektedirler.

Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı vardır.

Şeyma Subaşı, 18 Eylül 2017 tarihinde Fransa'nın Marsilya şehrinde 250 kişinin katıldığı bir törenle Acun Ilıcalı ile evlendi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti 26.11.2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.