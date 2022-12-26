2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Seyfettin Selim kimdir? Seyfettin Selim hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.749 haber kaynağında 521.147 adet haber yapılan Seyfettin Selim, toplamda 608.101.505 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Seyfettin Selim kimdir? İşte, Seyfettin Selim hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Seyfettin Selim, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Seyfettin Selim hakkında 7.749 haber kaynağında 521.147 adet haber yer alırken 2022'de toplam 608.101.505 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Seyfettin Selim hakkında merak edilen Seyfettin Selim kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SEYFETTİN SELİM KİMDİR?

1 Ağustos 1967 yılında Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dünyaya gelen Seyfettin Selim, Selim İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurucusu ve müdürüdür. Ayrıca hemen hemen 2010 yılından bu yana Kırkpınar Ağalığı görevini üstlenmektedir.

İnşaat sektöründe işçi olarak başlayan Seyfettin Selim, 07-Mayıs 1997 yılında ,atılımcı ve çalışkan kişiliği Seyfettin Selim'e, Selim İnşaat Gıda ve San. Tic. LTD. Şti'ni kurdurmuş ve inşaat sektöründeki yerini alarak çalışmalarını hızlandırmış, kısa sürede de Türk sanayisinin kalkınmasının temel taşı olan, bir çok büyük projelere imza atmıştır.

Seyfettin Selim halen çok sayıda kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını, üyeliğini ve murahhas üyeliğini yapmaktadır. 1997 yılından bu güne Hadımköy sanayici ve iş adamları derneği HASİAD'ın üyesi olup aynı zamanda da 2013 yılında da Anadolu Aslanları İş Adamları derneği ASKON'a da üyeliğini başlatmıştır.

Ayrıca futbolla beraber 5 yıl 2008-2013 tarihleri arasında yağlı güreş ağalığı, güreş müsabakaları sponsorluğu, kickboks müsabakaları sponsorluğu yaparak Türk sporunun gelişmesinde tartışmasız katkıları mevcuttur. Cumhuriyet tarihinin en fazla Kırkpınar Ağalığını yapan Seyfettin Selim 5 yıl üst üste ve son olarak 2014 yılı da dahil olmak üzere toplam 6 yıldır Kırkpınar Ağalığını sürdürmektedir.

Eğitim alanında da doğup büyüdüğü Sakarya'nın kaynarca ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi, Seyfettin Selim Kulaklı İ.Ö.O, Seyfettin Selim Meslek Yüksek Okulu, Seyfettin Selim Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak toplam dört okulu yine kendi imkanları ile yaparak vefa borcunu ödemiş ve ülkenin eğitimine yapmış olduğu katkının hazzını yaşamıştır. Eğitime katkıları bunlar ile sınırlı değil, kendi okulları dışında bir çok eğitim kurumuna da destekleri aralıksız devam etmektedir. Halen, sosyal ve kültürel içerikli çalışmalara yoğun zaman ayıran Seyfettin Selim, bir çok sosyal yardımlaşma vakıf ve derneklerine de sayısız katkı sağlamıştır. Doğup büyüdüğü yer olan Kaynarca Yeşilova köyü camii ve ikamet ettiği yer olan Arnavutköy Yeşilbayır camii de tamamen kendi imkanlarıyla insanlığa kazandırdığı yapılardandır.

Yine 2013 yılında başlamış olduğu Büyükçekmece Spor Kulübü Başkanlığında kısa sürede uzun yol katetmiştir. Öncesinde Sakarya ve Körfez kulüplerde başkanlık ve yönetiminde bulunarak bir çok katkıda bulunmuştur. Bundan öncede bilindiği üzere ticarete atılmış olduğu Hadımköy için de 3 yıl süreyle başkanlığını yapmış olduğu Hadımköy spor kulübüne içerisinde minikler, yıldızlar ve profesyonel futbolu da kapsayacak, barındıracak Türk futbolunun ve sporunun gelişmesine yardımcı olacak bünyesinde futbolcuların ayrı ayrı kalabilecekleri 1. Sınıf otellerde bulunabilecek konfora sahip odaların ve sosyal kültürel amaçlı bölümlerin olduğu, Seyfetttin Selim Spor Kompleksi'ni yine tamamen kendi imkanları ile Hadımköy gençliğinin hizmetine kavuşturmanın sevincini yaşamıştır.