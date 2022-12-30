2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,361 haber kaynağında 111,912 adet haber yapılan Serenay Sarıkaya, toplamda 239,109,353 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Serenay Sarıkaya kimdir? İşte, Serenay Sarıkaya hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Serenay Sarıkaya, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Serenay Sarıkaya hakkında 5,361 haber kaynağında 111,912 adet haber yer alırken 2022'de toplam 239,109,353 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Serenay Sarıkaya hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Annesi Ümran Seyhan ve babası Mustafa Sarıkaya ile beraber 7 yaşına kadar Antalya'da yaşayan Serenay Sarıkaya, ebeveynlerinin boşanmasının ardından annesiyle beraber İstanbul'a yerleşti. Çocukluğunu babasız geçiren ünlü oyuncu bir röportajında, "Bir kız çocuğunu, hele ki gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay" dedi.

Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Serenay Sarıkaya lise mezunudur.

Çocukken oyunculuğa ve modelliğe merak saldı. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbol ve tenis oynadı. Latin danslarıyla da ilgilendi.

15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 'Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu. Yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

İlk oyunculuk deneyimi 2006 yılında 'Şaşkın' sinema filminde 'Itır' karakterini oynayarak yaşadı.

2008 yılında Turkcell'in reklam filminde rol aldı. Aynı yıl ilk dizi oyunculuğu deneyimini 'Peri Masalı' adlı yapımda oynayarak yaşadı.

2010 yılında düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda (Miss Turkey) Gizem Memiç'in ardından ikinci olan Serenay Sarıkaya, Türkiye'yi 'Miss Universe' yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Fakat oyunculuk kariyerini devam ettirmek istemesinden dolayı 'Miss Universe'e katılmadı.

2010 yılında 'Lale Devri' dizisinde 'Yeşim Taşkıran' karakteriyle boy gösterdi. Dizinin bir bölümünde seslendirdiği bir şarkı büyük ilgi gördü ve albüm yapması için teklif aldı. Müziğe olan yeteneğini arkadaşının keşfettiğini ve sesini geliştirmek için eğitim alabileceğini söyledi. Bir röportajında, "Teklifler doğru. Ücretler de fena değil. Ama şarkıcılık yapmam, işim oyunculuk" dedi.

2013 yılında 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' adlı dizinin ikinci sinema filmi olan 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor'da 'Melisa' karakterini oynadı. Aynı yıl ABD yapımı 'The OC' dizisinden uyarlanan 'Medcezir' dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolde yer aldı.

2015 yılında giyim firması Mavi Jeans'in ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı için Kerem Bürsin ile birlikte kamera karşına geçti. Ünlü ikilinin şarkı da söylediği reklam filmi izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.

2017-2018 yıllarında 'Fi' dizisinde 'Duru' karakterini canlandırdı.

2019 yılında, Lewis Carroll'un 'Alice Harikalar Diyarında'nın uyarlaması olan 'Alice Müzikali' ile ilk tiyatro deneyimini yaşadı.

2022 yılı içerisinde yayınlanacak ve çekimleri Adana'da yapılan 'Şahmeran' dizisinde başrolde yer alıyor.

ÖZEL YAŞAMI

1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır ve bekardır.

Fenerbahçe taraftarıdır.

Serenay Sarıkaya 1.75 metre boyunda ve 55 kilo ve yengeç burcudur.