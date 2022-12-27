2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Seren Serengil kimdir? Seren Serengil hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,300 haber kaynağında 77,568 adet haber yapılan Seren Serengil, toplamda 37,026,859 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Seren Serengil kimdir? İşte, Seren Serengil hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Seren Serengil, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Seren Serengil hakkında 5,300 haber kaynağında 77,568 adet haber yer alırken 2022'de toplam 37,026,859 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Seren Serengil hakkında merak edilen Seren Serengil kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil, 6 Nisan 1976 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu.

Ünlü sinema sanatçısı Öztürk Serengil ve Nevin Teoman'ın kızıdır. 4 yaşındayken anne-babası ayrılır. Çocukluğu Nişantaşı'nda annesinin yanında geçti.

Annesi sekiz sene baleye gönderdi, klasik piyano dersleri aldırttı. İstanbul'da Yıldız Kolejinde okuduktan sonra Londra'da, sonrada İsviçre'nin Montrö kentinde Buisness okudu. Anneannesi "Marcella" adında bir İtalyandı, dedesi Türk, teyzeleri, kuzenleri hepsi İtalyan kültürüyle büyümüş. Annesi Nevin hanım Seren'i sıkı yetiştirmek için, Montrö'de rahibelerin okuttuğu, erkeklerin olmadığı, köyde bir okula gönderdi. Ancak iki sene dayanabildi.

Seren Serengil 16 yaşında sahne hayatına atıldı. 4 sene boyunca Türkiye'nin en genç assolisti olarak sahnelere çıktı.İlk sahne deneyimine 16 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı gazinoda assolist olarak başlayan Seren Serengil daha sonra Emrah'la sahnede ve dizilerde ikili çalışmalarıyla da çok beğeni topladı.

Türkiye ilk olarak 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştığı köylü güzeli bir genç kızı canlandırdığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" adlı TRT dizisinde tanıdı.Seren Serengil 2000 yılında televizyonlarda (TGRT) üç sene evlilik programı sundu; sonra da (2012 31 ocak) ayrılan çiftleri barıştırma formatında Türkiye'deki ilk aşk temalı evlilik programların sunuculuğunu yaptı. Yayın saati çok erken diye işi bıraktı.

İlk albümünde okuduğu "Bana Herşey Seni Hatırlatıyor" şarkısı onu zirveye taşıdı.Seren Serengil'in sevilen şarkıları; Bana herşey seni hatırlatıyor", "Alışmak sevmekten daha zor geliyor", "Sen şansını kaybettin", "Mümkün değil", "Sürünüyorum", "Bu gecenin hatrına", "Ben adamı ayrılırken tanırım", "Ya seninle ya sensiz".Seren Serengil, "Benim hikayem" dediği; anne babası ayrılmış bir çocuğun hikayesini anlattığı "Nefret" adlı kitabı 29 Haziran 2007 tarihinde yayınlandı. Seren Serengil, kitabında Barselona'da yanlışlıkla uyuşturucudan kendisinin 11 gün, annesinin de 40 gün hücrede kaldığını dile getirdi.

Evlilikleri :

1. Evliliği;2000 yılında Ozan Kaçmaz'la ile evlendi iki yıl sonra 2002 de boşandılar.

2. Evliliği; şarkıcı Cengiz İmren ile 2002 de evlendi, 3 yıl sonra 2005de boşandılar.

3. Evliliği; Seren Serengil 5 Nisan 2006'da Roma Konsolosluğu'nda Musa Aytun ile evlendi. dört yıl sonra 2010 da boşandılar.

Seren Serengil, 2011 yılından beri işadamı Oğuz Aşıcı (d.1982) ile birlikteydi.

Seren Serengil, 03 Ekim 2016 tarihinden bu yana Cengiz Semercioğlu ile birlikte Star TV'de Duymayan Kalmasın programını sunmaktadır.

Albümleri:

1991 – Ayrıldık

1994 – Alıştım Sana Birtanem

1996 – Bana Yasak

1998 – Bu gecenin hatırına

2006 – Dost Bile Kalamadık

2011 – Ben Adamı Ayrılırken Tanırım

Filmleri:

1977 – Sarhoş

1990 – Alev Gibi Bir Kız

1990 – Başka Olur Ağaların Düğünü

1993 – Yasak Sokaklar

1999 – Şükran Büfe

2000 – Belalım Benim

2005 Şaşkın Assolist

Televizyon Programları:

Seren Serengil Show (TGRT)

Ayşe Gecenin Hatrına göster (TGRT)

Yeniden Başlayalım (Barışalım) (STARMAX)

Uçankuş 4×4 (Show TV)

Seren Serengil İle Evlenir Misin? (2011) (Show TV)

Yalnızlar Kulübü (2011) (Beyaz TV)

Kim Ne Derse Desin (2014) (Cine5)

Duymayan Kalmasın (2016) (Star TV)