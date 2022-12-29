2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Şeref Eroğlu kimdir? Güreşçi Şeref Eroğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,480 haber kaynağında 408,344 adet haber yapılan Şeref Eroğlu, toplamda 407,410,319 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Şeref Eroğlu kimdir? İşte, Şeref Eroğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Şeref Eroğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Şeref Eroğlu hakkında 7,480 haber kaynağında 408,344 adet haber yer alırken 2022'de toplam 407,410,319 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Şeref Eroğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ŞEREF EROĞLU KİMDİR?

Şeref Eroğlu (d. 25 Kasım 1975, Kahramanmaraş) Grekoromen stilde güreşmiş olan Türk güreşçi. Başarıları arasında 6 kez Avrupa Şampiyonluğu (1994-1996-1998-2001-2002-2003), bir kez Dünya Şampiyonluğu (1997) bulunmaktadır. 2004 Atina Olimpiyatları'nda 66 kiloda mücadele etti ve finalde Azerbaycanlı rakibi Farid Mansurov'a kaybederek gümüş madalya kazandı.

Kariyeri

25 Kasım 1975'de Kahramanmaraş Dereköy'de doğdu. Güreşe karakucakla başladı, 1988'de Sivas Pamukpınar Güreş Eğitim Merkezi'ne girdi. 1990'da Macaristan'da ilk kez milli mayoyu giydi ve Yıldızlar Grekoromen Dünya Şampiyonu oldu.Ortaokul ve liseyi Sivas Pamukpınar Öğretmen Lisesinde, yüksekokulu Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, Yüksek Lisansını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde tamamladı, Halen Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesinde Spor Yöneticiliği doktora eğitimine devam etmektedir. 1200'den fazla milli mayoyu giydi, uluslararası şampiyonalar ve turnuvalarda 110 adet madalya kazandı. 1997 ve 1998 yıllarında UWW tarafından Dünyanın En İyi ve En Teknik Güreşçisi seçildi. 2008'de güreş hayatını noktaladıktan sonra ABD'ye giderek dil eğitimi aldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Delegesi, Şampiyonlar Güreş Kulübünün Kulüp Başkanlığını ve Uluslararası Güreş Federasyonu Birliğinde (UWW) Teknik Kurul Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Evli, 2 çocuk sahibidir.

Türkiye Güreş Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Şeref Eroğlu seçildi. Ankara'da yapılan genel kurulda 152 delegenin oyunu alan Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. 2015'ten itibaren başkanlık görevini yürüten Musa Aydın 107 oyda kalırken, bir oy geçersiz sayıldı. Eroğlu başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda bulunan asil üyeler şöyle:Ahmet Taşçı, Ali Kayalı, Yasemin Adar, Mahmut Çelikcan, Turgay Baştuğ, Hürbay Duran, Selim Akceylan, İsmail Acıpınar, Mehmet Tuncer, Hızır Sözüer, Barış Şeref, Murat Şahin, Hasan Aydın, Fezair Tatlıdil.

Başarıları

1990 ( Macaristan) Yıldızlar Grekoromen Dünya 1.

1991 (Kanada) Yıldızlar Grekoromen Dünya 2.

1991 (İspanya) Gençler Grekoromen Dünya 3.

1992 (Kolombiya) Gençler Grekoromen Dünya 1.

1993 (Yunanistan) Ümitler Grekoromen Dünya 3.

1993 (Fransa) Grekoromen 57 kg Akdeniz Oyunları 3.

1994 (Türkiye) Ümitler Grekoromen 57 kg Avrupa 1.

1994 (Yunanistan) Grekoromen 57 kg Avrupa 1.

1995 (İran) Ümitler Grekoromen 62 Dünya 1.

1996 (Macaristan) Grekoromen 57 kg Avrupa 1.

1997 (Finlandiya) Grekoromen 63 kg Avrupa 2.

1997 (Polonya) Grekoromen 63 kg Dünya 1.

1998 (Beyaz Rrusya) Grekoromen 63 kg Avrupa 1.

1998 (İsveç) Grekoromen 63 kg Dünya 2.

1999 (Atina) Grekoromen Dünya 2.

1999 (Bulgaristan) Avrupa 3.

2001 ('Türkiye) Grekoromen 63 kg Avrupa 1.

2002 (Finlandiya) Büyükler Avrupa Şampiyonu

2003 (Yugoslavya) 66 kg. Büyükler Avrupa Şampiyonu

2004 (Yunanistan) Atina Olimpiyat 2.si

2006 (Rusya) Büyükler Avrupa Şampiyosı 3.sü

2007 (Türkiye) Büyükler Dünya Kupası, Dünya 2.si

2008 Olimpiyat Klasifikasyon Turnuvası 1.

Dünya Güreş Federasyonu UWW'nın TAP.100 Listesinde 12.sırada yer almaktadır.