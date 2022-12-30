2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Şerdil Dara Odabaşı kimdir? Şerdil Dara Odabaşı hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,945 haber kaynağında 68,968 adet haber yapılan Şerdil Dara Odabaşı, toplamda 61,744,850 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Şerdil Dara Odabaşı kimdir? İşte, Şerdil Dara Odabaşı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Şerdil Dara Odabaşı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Şerdil Dara Odabaşı hakkında 4,945 haber kaynağında 68,968 adet haber yer alırken 2022'de toplam 61,744,850 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Şerdil Dara Odabaşı hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?

Şerdil Dara Odabaşı (d. 12 Kasım 1973, Siverek), Türk siyasetçi, avukat. Hâlen Kadıköy belediye başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Odabaşı, 12 Kasım 1973'te Şanlıurfa'ın Siverek ilçesinde doğmuştur. Ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenimini devam ettirdi.

Kariyeri

Odabaşı, üniversitelerde parti gençlik kollarının kurulamadığı dönemde, sosyal demokrat gençliği örgütlemek amacı ile kurulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi Temsilciliği'ni ve Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 3D (Dayanışma, Demokrasi, Değişim) Hareketi olarak bilinen derneğin kuruluşunda yer aldı. 1994 yerel seçimlerinden sonra Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP İstanbul il başkanı seçildiği dönemde il başkan yardımcısı oldu. 2012 yılında tekrar seçilerek il başkanvekilliği yaptı. 2015 yılında CHP İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde partisinin Kadıköy adayı olan Odabaşı, %65,99 oy oranıyla belediye başkanı seçildi.