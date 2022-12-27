2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Serdar Sandal kimdir? Serdar Sandal hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Serdar Sandal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Serdar Sandal hakkında 7,704 haber kaynağında 645,207 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,046,688,481 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Serdar Sandal hakkında merak edilen Serdar Sandal kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

Serdar Sandal, 1969 Tunceli doğumlu, evli ve bir çocuk babasıdır. Eşi Aylin Sandal Özel Çakabey Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapmaktadır. Oğlu Yağız Sandal ise Yaşar Üniversitesi'nde Psikoloji okumaktadır.

Matematik bölümü mezunu olan Sandal, on beş yıl özel eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği yapmıştır. Bu süre zarfında onlarca matematik ve geometri ders kitabı hazırlamıştır. Özel bir eğitim kurumunun yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiş aynı zamanda İzmir Sanayici ve iş Adamları Derneği (İZSİAD) üyeliğini sürdürmüştür. Ayrıca İzmir Ticaret Odası (İTO)'nda meclis üyeliği ile eğitim komite başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

İş dünyasını iyi tanıyan, ekonomik politikalar ve ülke kalkınması sürecinde köprü görevi görecek nitelikleri geliştiren program süreçleri içinde yer alan Sandal, nitelikli büyüyen bir toplumun ekonomik anlamda hangi noktalara ulaşabileceğini proaktif süreçlerle önemli platformlarda sık sık dile getirmektedir.

Sadece bireyin değil kolektif bir anlayışla toplumsal kalkınma modeli olarak pozitif durumu hedefleyen ve somut bir bakış açısıyla bütüncül bir yaklaşımı savunan Sandal, toplumun geneline yayılan bir ekonomik, siyasal ve kültürel gelişmenin peşinde olmuştur.

Siyasi çalışmalarına üniversite yıllarında başlayan Sandal, çeşitli öğrenci dernekleri ve kitle örgütleriyle genç yaşta tanışma fırsatı bulmuştur. Daha sonraki süreçte Bilimsel Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı (BİLSES) Yönetim Kurulu Üyeliği ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde aktif olarak çalışmıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akademik çevrenin bir araya geldiği çalıştayları düzenleyen Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Derneği(SESADER)'in kurucu üyeleri arasındadır. Aynı zamanda KESK üyesi olan Sandal, her platformda sivil toplum kuruluşlarına destek vermekten çekinmeyen düşünce yapısıyla fikri mahiyetteki çözümlerini toplumla paylaşma gayreti içerisindedir.

İki dönem SHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Serdar Sandal, üç dönem de Bayraklı ilçesini temsilen CHP İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkanı seçilmiştir

Yaşamı zorlu mücadelelerden geçmiş olan Serdar Sandal; hayatın, yoksulluğun, sokağın, caddenin, haksızlığa uğrayanların, sömürülenlerin soluğunu devamlı vicdanının bir köşesinde hissetmiştir. Vicdan, özgürlük ve mutlu yarınlar için hayata bakış açısını halk diliyle açıklamayı tüm yurttaşlara yayılan bir manifesto olarak görmüştür.

Hayat bilgisi dersinden sınıfta kalmasını istemediği çocuklar için, gözünde yaş dinmeyen acılı analar için, yetim hakkını başkalarına peşkeş çekenlere dur demek için sırtında çekemeyeceği her türden onca ağırlığa maruz kalan babalar için, gençlerin aydınlık düşüncelerine sahip çıkmak için mücadele eden Sandal Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) kuruluşunda almış olduğu aktif görevle beraber toplumun her kesimine hizmet etmeyi bir borç bilmektedir.