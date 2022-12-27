2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Serdar Gürler kimdir? Serdar Gürler hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,658 haber kaynağında 645,175 adet haber yapılan Serdar Gürler, toplamda 1,028,080,899 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Serdar Gürler kimdir? İşte, Serdar Gürler hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Serdar Gürler, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Serdar Gürler hakkında 7,658 haber kaynağında 645,175 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,028,080,899 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Serdar Gürler hakkında merak edilen Serdar Gürler kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SERDAR GÜRLER KİMDİR?

Serdar Gürler (d. 14 Eylül 1991, Haguenau), Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir FK'de forma giyen Türk millî futbolcudur.

Kulüp kariyeri

2004 yılında henüz 13 yaşında iken Sochaux altyapısına giren Serdar bu kulübün altyapısında altı yıl forma giymiştir. Futbolcunun a takımda forma giydiği ilk ve tek maç olan Saint-Étienne maçı ise 10 Nisan 2010 tarihinde oynanmıştır. Bu maçtan yaklaşık altı ay sonra 2 Eylül 2010 tarihinde kulübü ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalamış ve profesyonelliğe geçiş yapmıştır. 2011-12 sezonu başında Samsunspor ile antrenmanlara çıkan futbolcunun satış opsiyonu da verilmek üzere Samsunspor'a kiralandığı iddia edilse de transfer gerçekleşmemiştir.

2012-13 sezonu başında ise Elazığspor ile üç yıllık anlaşma sağlamıştır. Yeni takımıyla ilk maçına 27 Eylül 2012 tarihindeki Türkiye Kupası karşılaşmasında Ankara Demirspor karşısında çıkan Serdar ilk golünü ise 14 Aralık 2013 tarihinde Antalyaspor'a atmıştır. İki sezon Elazığspor'da top koşturan futbolcu 2014-15 sezonu başında takım arkadaşı Deniz Yılmaz ile birlikte toplamda 9.000.000₺ bonservis ücreti ile Trabzonspor'a transfer olmuştur. Yarım sezonda 7 maçta forma giyen futbolcu devre arasında Kayseri Erciyesspor'a kiralık olarak gönderilmiştir.

Millî kariyeri

Şimdiye dek Türk millî futbol takımında dört farklı kademede yer bulan Serdar bu dönemden önce Fransa'nın U-16 takımında da yer almış ve iki hazırlık maçında forma giymiştir. Türkiye adına forma giydiği ilk maç ise U-18 kademesinde 2 Aralık 2008'deki Fransa maçı olmuştur. Futbolcu, ilk resmî millî maçını ise U-21 kademesinde İrlanda'ya karşı oynamıştır. 2011 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri mücadelesi olan ve 7 Eylül 2010'da oynanan maça 66. dakikada dahil olan Serdar gol bulamamıştır. Elazığspor'daki performansı ile Türkiye A2 millî futbol takımına davet edilen futbolcu 15 Ekim 2013 tarihindeki Estonya maçında ilk 11'de yer almıştır ve bir de gol atmıştır. 5 Mart 2014 tarihindeki Slovakya maçında da 72 dakika sahada kalmıştır.