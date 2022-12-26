2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Serdar Saatçı kimdir? Serdar Saatçı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,608 haber kaynağında 620,259 adet haber yapılan Serdar Saatçı, toplamda 993,797,758 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Serdar Saatçı kimdir? İşte, Serdar Saatçı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Serdar Saatçı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Serdar Saatçı hakkında 7,608 haber kaynağında 620,259 adet haber yer alırken 2022'de toplam 993,797,758 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Serdar Saatçı hakkında merak edilen Serdar Saatçı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SERDAR SAATÇI KİMDİR?

Serdar Saatçı 14 Şubat 2003 tarihinde Bayrampaşa, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Primeira Liga takımlarından Braga'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Futbola Bayrampaşa'da başladı.

Beşiktaş

26 Şubat 2020 tarihinden Beşiktaş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 18 Mayıs 2021 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı 2021 Türkiye Kupası Finalinde yedek kulübesinde yer aldı. Süper Lig'deki ilk profesyonel maçına 24 Eylül 2021 tarihinde Altay SK karşısında çıktı. Ardından 4 gün sonra, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 12 Aralık 2021 tarihinde Kayserispor karşısında oynadıkları maçta ilk asistini yaptı ve 18 yaş 301 gün ile 2010-11 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla asist yapan en genç futbolcu oldu.

12 Temmuz 2022'de sezon öncesi hazırlık kampında, teknik direktör Valérien Ismaël ile yaşadığı tartışma sonrası soyunma odasında kapıyı tekmelemesi sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

Braga

1 Eylül 2022'de 1.5 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu.

Millî takım kariyeri

Türkiye U-15 ve U-17 alt yaş Kategorilerinden forma giydi. Türkiye U-15 Mlli Takımı formasıyla 7 maçta forma giyerken U-17 ile 4 maça çıktı ve 1 gol attı. 30 Mart 2021'de Tolunay Kafkas yönetimindeki Türkiye U-21 milli takımında, Sırbistan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez forma giydi. 17 Aralık 2022'de Avusturya U-21 ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk defa kaptanlık pazubandını taktı.