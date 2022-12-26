2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Serdar Aziz kimdir? Serdar Aziz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.656 haber kaynağında 1.391.452 adet haber yapılan Serdar Aziz, toplamda 1.802.160.357 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Serdar Aziz kimdir. İşte, Serdar Aziz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Serdar Aziz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Serdar Aziz hakkında 8.656 haber kaynağında 1.391.452 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.802.160.357 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Serdar Aziz hakkında merak edilen Serdar Aziz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SERDAR AZİZ KİMDİR?

23 Ekim 1990, Osmangazi, Bursa doğumlu Türk futbolcu.

Aziz, Bursa'da Osmangazi'de doğdu. Babası Makedonya'da doğmuştur ama Türk kökenli bir ailedir. Annesi de Bursa'da doğmuştur. Bir erkek kardeşi ve bir kız kardeşi vardır. Aziz'in babası Bursa'da bir amatör futbolcuydu.

Aziz 10 yaşına geldiğinde Bursa'da futbol okuluna gitmeye başladı. Bursaspor ile gençlik sözleşmesi imzaladı. Aziz kısa boylu olduğundan dolayı orta sahada oynadı. Ancak, Aziz orta sahada oynayacak tekniği olmadığı için Aziz'in hocası defansta oynatmaya karar verdi.

2006 yılında Raşit Çetiner as kadroya çağırdı.

2007-2008 sezonunda Merinosspor'a 1 yıllığına kiralandı.

25 Ekim 2008 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı ilk lig maçını oynadı. Maç 5-2 yenilgisiyle sonuçlandı.

2009-2010 Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Bursaspor'da önemli oyuncular arasında yerini aldı.

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Serdar Aziz, 2 kez Türkiye U-16, 13 kez Türkiye U-17, 7 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 2 kez Türkiye U-20 ve 8 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 80 kez millî formayı giymiştır ve müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.