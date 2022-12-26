2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Serdar Dursun kimdir? Serdar Dursun hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8213 haber kaynağında 937.409 adet haber yapılan Serdar Dursun, toplamda 1.535.924.927 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Serdar Dursun kimdir? İşte, Serdar Dursun hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Serdar Dursun, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Serdar Dursun hakkında 8.213 haber kaynağında 937.409 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.535.924.927 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Serdar Dursun hakkında merak edilen Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SERDAR DURSUN KİMDİR?

Serdar Dursun (d. 19 Ekim 1991; Hamburg, Almanya), santrfor mevkiinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Almanya'da Sakaryalı bir işçi Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Serdar Dursun, burada Concordia Hamburg altyapısında futbola başladı. Daha sonra Hannover 96 altyapısına geçti. Burada iki sezon oynadıktan sonra Hannover 96'nın A2 takımı olan ve dördüncü ligde mücadele eden Hannover 96 II kadrosuna dahil edildi. Hannover 96 II için ilk resmî karşılaşmasına 6 Ağustos 2010 tarihinde SC Freiburg II'e karşı oynan Regionalliga Süd karşılaşmasına çıktı. Burada ilk sezonunda düzenli olarak ilk onbirde yer buldu ve olumlu bir performans gösterdi. Ligi 5 gol 6 asistle tamamlayan futbolcu özellikle Türkiye'den birçok transfer teklifi aldı.

Türkiye kariyeri

2011-12 sezonunun başında Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a transfer oldu. Eskişehir'deki ilk sezonunu Eskişehirspor A2 takımında geçirdi. Sezon sonunda kadroya girmeye başlayan futbolcu, 12 Mayıs 2012'de Sivasspor ile oynanan son hafta maçının son 32 dakikasında oyuna girerek kariyerinde ilk kez Süper Lig'de oynamış oldu. 2012-13 sezonuna da A2 takımında başlayan futbolcu, ligde bir kez kadroya girip forma şansı bulamasa da bir Türkiye Kupası maçına çıktı.

Dursun, devre arasında 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiralandı. İkinci yarının ilk haftalarında kulübede oturup, maçın son dakikalarında oyuna giren futbolcu, sezon sonuna doğru Şanlıurfaspor A2'e gönderildi. 2013-14 sezonu başında ise başka bir 1. Lig ekibi olan Denizlispor'a kiralandı. Denizlispor'da ilk maçlarında oyuna sonradan giren Dursun, ilk golünü 8 Aralık 2013'te Fethiyespor'a attı. Bir sonraki hafta ise yine son dakikalarda oyuna girip Adana Demirspor'a gol attı. Bu gollerden sonra teknik direktör Özcan Bizati tarafından bir süre ilk 11'de oynatıldı ancak futbolcu başka bir golle buluşamayınca tekrar yedek kulübesine döndü. Sezonu ise Denizlispor A2'de tamamladı.

Mayıs 2014'te Eskişehirspor ile sözleşmesi biten Dursun, 2014-15 transfer döneminde Türkiye 2. Lig ekibi Fatih Karagümrük takımına transfer oldu. Karagümrük ile ilk sezonu çok başarılı geçti. 31 maçta forma giyen futbolcu, 10 gol attı. Bunun yanında Karagümrük ile Türkiye Kupası gruplarında mücadele etti. 8 kupa maçında da 2 gol attı. Sonraki sezon ise 6 gol atabildi. Kupada ise Süper Lig ekibi Mersin İdman Yurdu'na penaltılarla yenilerek gruplara kalamadılar. Dursun, normal sürede ve penaltılarda birer gol attı.

Greuther Fürth

Karagümrük ile sözleşmesi biten Dursun, Almanya'ya geri dönüp 2. Bundesliga'dan Greuther Fürth ile anlaştı. 7 Ağustos 2016'da 1860 Münih ile oynanan ilk hafta maçının 70. dakikasında oyuna girerek ilk maçına çıktı. 21 Ağustos'ta Eintracht Norderstedt ile oynanan DFB-Pokal maçında ilk kez sahaya 11'de çıkan futbolcu, 74. dakikada oyundan çıkmadan önce bir gol atıp, bir de asist yaptı.

Darmstadt 98

2020-2021 sezonunda 2. Bundesliga'da gol kralı oldu.

Fenerbahçe

Serdar Dursun 2.Bundesliga gol kralı olarak, 15 Haziran 2021 tarihinde Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü 24 Ekim 2021 tarihinde Alanyaspor ile oynanan 10. hafta maçında attı. Fenerbahçe, 2-1 kaybetti. İlk asistini ise 7 Kasım 2021 tarihinde Kayserispor ile oynanan 12. hafta maçında Miha Zajc'a yaptı. Fenerbahçe, 2-2 berabere kaldı. Rizespor ile 5 Aralık 2021 tarihinde oynanan 15. hafta maçında ise hat-trick yapan Serdar, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla Kasım 2017'de hat-trick yapan Roberto Soldado'dan bu yana hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

12 Şubat 2022'de Giresunspor ile oynanan lig maçının 51. dakikasında rakip takım oyuncusu Zeki Yavru ile girdiği ikili mücadelede sonrası yüzüne darbe aldı. Darbe sonrası Serdar'ın yüzünde çukur oluştu. Serdar, oyuna devam edebileceği konusunda ısrar etse de teknik direktör İsmail Kartal tarafından oyundan alındı ve elmacık kemiği kırığı şüphesiyle hastaneye gönderildi. Fenerbahçe resmi twitter hesabından Serdar hakkında açıklama yayınladı: "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir."

Millî takım kariyeri

Türkiye millî futbol takımına 30 yaşında çağırıldı. İlk maçına 11 Ekim 2021 tarihinde Letonya ile oynanan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. Grup maçında çıktı. Bu maçta Serdar, 65. dakikada oyuna girdi ve 75. dakikada attığı kafa golüyle millî takımdaki ilk golünü, forma giydiği ilk maçta atmış oldu. Türkiye, Letonya karşısında 2-1'lik galibiyet aldı.

Serdar Dursun, Türkiye millî futbol takımı ile çıktığı ilk 7 maçında attığı 7 gol ile bu sayıya en çabuk ulaşan futbolcu rekorunu kırdı.