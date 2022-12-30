2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Seray Kaya kimdir? Seray Kaya hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,449 haber kaynağında 952,951 adet haber yapılan Seray Kaya, toplamda 1,265,179,643 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Seray Kaya kimdir? İşte, Seray Kaya hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Seray Kaya, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Seray Kaya hakkında 8,449 haber kaynağında 952,951 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,265,179,643 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Seray Kaya hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

SERAY KAYA KİMDİR?

Genç oyuncu Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kez 2012 yılında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterine hayat verdi. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde "Miray" karakterini canladırdı. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter dizisinde "Gül" rolünü üslendi.

2017 ve 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak ile asıl çıkışını yakaladı. Yapım yılı 2019 olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakteriyle ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Son olarak, 2020'den 2021'e kadar Atv'de Kuruluş Osman dizisinde "Lena Hatun" karakterini canlandırdı. Ardından ise kısa süreliğine Mahkum dizisinde Cemra karakterine hayat verdi.

SERAY KAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Mahkum / Cemre Uysal / 2021

Kuruluş Osman / Lena Hatun 2020-2021

Kadın / Şirin Sarıkadı / 2017-2020

Gülümse Yeter / Gül Özdemir / 2016

Kocamın Ailesi / Miray / 2014-2015

Huzur Sokağı / Rezzan / 2012