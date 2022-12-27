2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sera Kadıgil kimdir? Sera Kadıgil hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,982 haber kaynağında 263,604 adet haber yapılan Sera Kadıgil, toplamda 252,081,540 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sera Kadıgil kimdir? İşte, Sera Kadıgil hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sera Kadıgil, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Sera Kadıgil hakkında 6,982 haber kaynağında 263,604 adet haber yer alırken 2022'de toplam 252,081,540 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sera Kadıgilhakkında merak edilen Sera Kadıgilkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SERA KADIGİL KİMDİR?

29 Kasım 1984'te İstanbul'da doğdu. 2003'te Vefa Lisesinden mezun olduktan sonra 2007'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede özel hukuk alanındaki yüksek lisans öğrenimini 2010'da tamamladı. Kadıgil; yüksek lisans tezini, sinema eserleri üstüne Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonucu tamamlamıştır. Kadıgil, İstanbul Üniversitesinde doktora yapmaya devam etmektedir.

Avukatlık kariyerini kültür sanat hukuku alanında yoğunlaştıran Kadıgil, birçok tiyatro ve sanat örgütünün yanı sıra Oyuncular Sendikası, Sinema Televizyon Sendikası gibi emek örgütlerinin, kuruluşlarından itibaren avukatlığını üstlenmiştir. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

2011-2012 yılları arasında CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş ve 2014'ten itibaren 3 dönem parti meclisi üyeliği yapmıştır. 27.Dönemde CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili olarak seçilen Kadıgil, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir. 25 Haziran 2021 Cuma günü CHP'den istifa ederek TİP'e geçmiştir. Parti sözcüsü ve Yasama Büro sekreteri olarak görev yapmaktadır. 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, yanında getirdiği hoparlör ile "Yalan" ve "Palavra palavra" şarkılarını çalarak, o sırada konuşma yapan Fuat Oktay'ı protesto etmiş ve konuşmasını yarıda kesmesine neden olmuştur. Protesto ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kınama cezası verilen Kadıgil, TBMM iç tüzüğü gereğince savunma hakkını kullanmış, bu nedenle TİP adına Erkan Baş bütçe görüşmelerinde söz almıştır.