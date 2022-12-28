2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Şeniz Doğan kimdir? Şeniz Doğan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,050 haber kaynağında 1,395,721 adet haber yapılan Şeniz Doğan, toplamda 1,654,280,571 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Şeniz Doğan kimdir? İşte, Şeniz Doğan hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Şeniz Doğan , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Şeniz Doğan hakkında 9,050 haber kaynağında 1,395,721 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,654,280,571 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Şeniz Doğanhakkında merak edilen Şeniz Doğankimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ŞENİZ DOĞAN KİMDİR?

Şeniz Doğan, 01.09.1980 yılında Denizli Bekilli ilçesinde doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'da hukuk okuyan Doğan, Londra'da dil eğitimi aldı.

2005 yılından bu yana avukatlık yapan Doğan, CHP gençlik kollarında görev aldı.Belediye meclis üyeliği bulunan Doğan, 2012-2014 yılları arasında Denizli Merkez İlçe ve Merkezefendi İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı.

2018 Genel Seçimlerinde milletvekili adayı gösterilen Doğan, Denizli'de birçok dernek ve sivil toplum kurulışlarında üyeliği bulunmakta.

Şeniz Doğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Denizli Merezefendi Belediye Başkan adayıdır.

Evli ve 1 çocuk annesidir.