2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Semra Güzel kimdir? Semra Güzel hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 10,022 haber kaynağında 5,735,355 adet haber yapılan Semra Güzel, toplamda 7,165,132,740 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Semra Güzel kimdir? İşte, Semra Güzel hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Semra Güzel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Semra Güzel hakkında 10,022 haber kaynağında 5,735,355 adet haber yer alırken 2022'de toplam 7,165,132,740 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Semra Güzel hakkında merak edilen Semra Güzel kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SEMRA GÜZEL KİMDİR?

Semra Güzel 1984 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Harran Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Mayıs 2009'da Mardin Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne atandı ve Kasım 2010'da Mardin Nusaybin'de aile hekimi olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon bölümünde eğitimine devam etti. Ayrıca Diyarbakır Tabip Odası'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Eşbaşkan olarak görev yaptı. 2018 Milletvekili seçimlerinde HDP'yi Diyarbakır'dan temsilen TBMM'ye seçildi.

Parlamentoda sağlık ve Kürtçe ile ilgili konularda endişeliydi. Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi yardım hattının Kürtçe değil diğer dillerde hizmet verdiğini ve Elazığ'daki bir hastanede verilen Sağlık Kartlarının 17 dilde olduğunu ancak Kürtçe'yi hariç tuttuğunu sorgulamıştır. Elazığ ilinde ve Türkiye'de hatırı sayılır bir nüfus tarafından konuşulmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Özgür Özel, kendisini PKK'lı bir militanla birlikte gösteren basında çıkan haberler nedeniyle, partisinin, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını onaylayacağını belirtti. PKK militanı Volkan Bora ile nişanlı olduğunu ve 2014'te PKK ile Türkiye arasındaki barış sürecinde tanıştıklarını öne sürerek kendini savundu.

TBMM Genel Kurulu'nda Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan iki ayrı dosya görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in iki ayrı dosyadan dokunulmazlığı kaldırıldı.