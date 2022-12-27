2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Semih Esen kimdir? Semih Esen hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,390 haber kaynağında 399,156 adet haber yapılan Semih Esen, toplamda 400,837,031 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Semih Esen kimdir? İşte, Semih Esen hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Semih Esen, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Semih Esen hakkında 7,390 haber kaynağında 399,156 adet haber yer alırken 2022'de toplam 400,837,031 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Semih Esen hakkında merak edilen Semih Esen kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SEMİH ESEN KİMDİR?

Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen 1972 yılında doğmuştur. İlk ve orta öğretimini memur olan babasının mesleği nedeniyle Kayseri ve Ankara'da tamamlayan Esen, Ankara Başkent Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirmiştir. Öğreniminin ardından vatani görevini yedek subay olarak tamamlamış ve Antalya'da serbest avukatlık yaparak meslek hayatına başlamıştır. Semih Esen, mesleğe başlamasıyla birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı.

Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi'nde yürütme kurulu üyeliği görevini üstlenen Esen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Eğitim Sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2019 Yerel Seçimleri'nde Antalya ili Konyaaltı İlçesi Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.

Evli olan Semih Esen, Melis ve Sinem isminde iki kız çocuk babasıdır.