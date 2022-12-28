2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Semih Şahin kimdir? Semih Şahin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,727 haber kaynağında 1,576,450 adet haber yapılan Semih Şahin, toplamda 1,536,288,499 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Semih Şahin kimdir? İşte, Semih Şahin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Semih Şahin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Semih Şahin hakkında 8,727 haber kaynağında 1,576,450 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,536,288,499 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Semih Şahin hakkında merak edilen Semih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SEMİH ŞAHİN KİMDİR?

Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu.

İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Daha sonra sırasıyla İstanbul ve İngiltere'de öğrenim hayatını tamamladıktan sonra, Balıkesir ve İstanbul'da yaşadı.

Semih Şahin'in iş deneyimleri; Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,

Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı şeklinde sıralanmaktadır.

Semih Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı oldu.