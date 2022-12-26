2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,780 haber kaynağında 328,686 adet haber yapılan Sema Aydemir, toplamda 300,032,028 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sema Aydemir kimdir? İşte, Sema Aydemir hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sema Aydemir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Sema Aydemir hakkında 6,780 haber kaynağında 328,686 adet haber yer alırken 2022'de toplam 300,032,028 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sema Aydemir hakkında merak edilen Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in ( Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif ,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.