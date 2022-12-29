2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Selman Hasan Arslan kimdir? Selman Hasan Arslan hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,985 haber kaynağında 2,152,549 adet haber yapılan Selman Hasan Arslan, toplamda 1,999,747,546 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Selman Hasan Arslan kimdir? İşte, Selman Hasan Arslan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Selman Hasan Arslan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Selman Hasan Arslan hakkında 8,985 haber kaynağında 2,152,549 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,999,747,546 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Selman Hasan Arslan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

SELMAN HASAN ARSLAN KİMDİR?

Selman Hasan Arslan, 1957 yılında Edremit/Mehmetalan'da dünyaya geldi. İlkokulu Mehmetalan İlkokulunda, orta ve liseyi Edremit Lisesinde tamamlayan Arslan, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okuluna girdi..

1979 yılında dereceyle mezun olan Arslan, 1983 yılından beri, serbest muhasebeci mali müşavir olarak Edremit´te çalışmakta.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Selman Hasan Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayıdır.