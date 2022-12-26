2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Selçuk Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,707 haber kaynağında 540,202 adet haber yapılan Selçuk Pehlivanoğlu, toplamda 727,005,171 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? İşte, Selçuk Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Selçuk Pehlivanoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Selçuk Pehlivanoğlu hakkında 7,707 haber kaynağında 540,202 adet haber yer alırken 2022'de toplam 727,005,171 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Selçuk Pehlivanoğlu hakkında merak edilen Selçuk Pehlivanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SELÇUK PEHLİVANOĞLU KİMDİR?

1963 Ankara doğumlu Selçuk Pehlivanoğlu, TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra 1987 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Bir süre Almanya'da inşaat mühendisi olarak çalıştı. Sepe İnş. Tic. ve San. Ltd. Şirketinde genel müdürlük görevinde bulundu.

1993 yılında, siyasi hayatının başlangıcı olarak Anavatan Partisi Gönüllüler Grubunu kurdu ve başkanlığını yürüttü. 1997 yılında teşkilat başkan yardımcılığı görevine getirildi. 1998 yılında MKYK üyeliğine seçilen Pehlivanoğlu, 1999 yılı genel seçimlerinde Ankara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayı oldu.

Türk Eğitim Derneğine uzun yıllar önemli katkılarda bulunan Selçuk Pehlivanoğlu, 1999-2001 yılları arasında genel başkan yardımcılığı ve yardımcı kuruluşlar başkanlığı yaptı. 2002 yılında genel başkan yardımcılığı, seçim işleri başkanlığı ve gönüllüler grubu başkanlığı görevlerinde bulundu. Selçuk Pehlivanoğlu, 2003 yılından bu yana Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı olarak hizmet vermektedir.