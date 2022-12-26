2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.756 haber kaynağında 547.502 adet haber yapılan Selçuk Tepeli, toplamda 765.558.011 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Selçuk Tepeli kimdir. İşte, Selçuk Tepeli hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Selçuk Tepeli, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Selçuk Tepeli hakkında 7.756 haber kaynağında 547.502 adet haber yer alırken 2022'de toplam 765.558.011 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Selçuk Tepeli hakkında merak edilen Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Eğitimi: Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi, Avrupa Birliği ve yazılı basının yönetimi (master) Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli? Selçuk Tepeli kimdir hayatı ve biyografisi!

Nereli: İstanbul

Doğum tarihi: 1974

Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi mezuniyetini takiben Fransa'da Avrupa Birliği ve yazılı basının yönetimi üzerine master yapmıştır. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. Sn. Tepeli, Aktüel dergisi, Newsweek (Türkiye) Dergisi Eski Genel Yayın Yönetmenliği, Habertürk Gazetesi Haftasonu Ekleri Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüştür. Ciner Yayın Holding – Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

1974 yılında İstanbul doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitirenSelçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı. Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayanSelçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti. Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde getirilmişti.