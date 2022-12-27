2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Selahattin Ekicioğlu kimdir? Selahattin Ekicioğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,502 haber kaynağında 298,848 adet haber yapılan Selahattin Ekicioğlu, toplamda 329,583,987 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Selahattin Ekicioğlu kimdir? İşte, Selahattin Ekicioğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Selahattin Ekicioğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Selahattin Ekicioğlu hakkında 6,502 haber kaynağında 298,848 adet haber yer alırken 2022'de toplam 329,583,987 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Selahattin Ekicioğlu hakkında merak edilen Selahattin Ekicioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SELAHATTİN EKİCİOĞLU KİMDİR?

Selahattin Ekicioğlu, 3 Mart 1960'da Kırşehir'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tahsilini Kırşehir'de tamamladı. 1970'li yıllarda babası ile birlikte bir kooperatif oluşumuyla inşaat sektörüne girdi.

Ticari faaliyetlerini aile şirketi olarak devam ettiren Ekicioğlu, 1983'te şirket bünyesine ulusal ve uluslararası taşımacılık, yakacak ve inşaat malzemesi tedariki işini de ekledi.

1990'lı yılların başında otomotiv alanında da faaliyetlere başlayan Selahattin Ekicioğlu, tarım makineleri satışı; lastik, jant ve akü bayilikleri yaptı.

İzmir'de Ekicioğlu Tarım adıyla tarım ilacı ve tohum distribütörlüğünü yürütmekte ve 1993'ten bu yana birçok ulusal, uluslararası zirai ilaç ve tohum markasının Ege Bölgesi dağıtımını yapmaktadır.

Ekicioğlu Tarım; adına patentli birçok zirai ilacın üretimini de yapan Ekicioğlu, 2013 yılı Mayıs ayında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Selahattin Ekicioğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu.