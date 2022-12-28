2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sefo kimdir? Sefo hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,852 haber kaynağında 22,312 adet haber yapılan Sefo, toplamda 19,268,785 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sefo kimdir? İşte, Sefo hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sefo, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Sefo hakkında 2,852 haber kaynağında 22,312 adet haber yer alırken 2022'de toplam 19,268,785 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sefo hakkında merak edilen Sefo kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SEFO KİMDİR?

Sefo ya da gerçek ismiyle Seyfullah Sağır (d. 16 Mart 1998, Samsun, Türkiye), Türk rapçi ve söz yazarıdır. ''Bilmem Mi?'' isimli Reggaeton tarzı şarkısıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 18 Nisan 2019'da Up Down teklisini çıkardı. 28 Haziran 2019'da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı. Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanır.

21 Şubat 2020 tarihinde Başa Sar adında bir tekli yayımladı, şarkının diğer isimleri arasında beatinde Aerro ve Sefo'ya eşlik eden Yase bulunmakta.