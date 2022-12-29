2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sedat Önal kimdir? Sedat Önal hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,159 haber kaynağında 366,365 adet haber yapılan Sedat Önal, toplamda 310,426,177 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sedat Önal kimdir? İşte, Sedat Önal hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sedat Önal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Sedat Önal hakkında 7,159 haber kaynağında 366,365 adet haber yer alırken 2022'de toplam 310,426,177 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sedat Önal hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal (d. 11 Ağustos 1963, Kayseri) Türk büyükelçi.

Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirmiş, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etmiştir. 6 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısıdır.