2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Seda Öğretir kimdir? Sunucu Seda Öğretir hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,641 haber kaynağında 206,645 adet haber yapılan Seda Öğretir, toplamda 386,783,577 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Seda Öğretir kimdir? İşte, Seda Öğretir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Seda Öğretir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Seda Öğretir hakkında 6,641 haber kaynağında 206,645 adet haber yer alırken 2022'de toplam 386,783,577 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Seda Öğretir hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

SEDA ÖĞRETİR KİMDİR?

Seda Öğretir 1980 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Türk televizyonlarında haber muhabiri ve sunucu olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunudur. Mesleğe 2001'de aile dostu Beyazıt Öztürk sayesinde başladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Önce Kanal D'de Beyaz Show'da yapım yardımcısı olarak çalıştı, sonra da Euro D'de çalıştı. Daha sonra Kanal D'de yaz dönemlerinde hafta sonu haberlerini sundu. 2009 yılında CNN Türk'e geçti. 2010 yılında Bugün programını Serdar Cebe'yle beraber sundu. Daha sonra NTV'ye geçerek Öğle Bülteni'ni sundu. Seda Öğretir, halen NTV'de haber sunuculuğu yapmaktadır. Çocuk edebiyatı yazarlığı da yapan Seda Öğretir'in, Kefi'nin Maceraları adıyla iki kitaplık bir serisi bulunmaktadır. 2018 GQ Türkiye Ödül Töreni'ni sunmuştur.