2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,862 haber kaynağında 191,529 adet haber yapılan Şebnem Korur Fincancı, toplamda 301,916,947 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Şebnem Korur Fincancı kimdir? İşte, Şebnem Korur Fincancı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Şebnem Korur Fincancı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Şebnem Korur Fincancı hakkında 6,862 haber kaynağında 191,529 adet haber yer alırken 2022'de toplam 301,916,947 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Şebnem Korur Fincancı hakkında merak edilen Şebnem Korur Fincancı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

Rasime Şebnem Korur Fincancı 1959 İstanbul doğumludur.

Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Şebnem Korur Fincancı, adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzman bir doktordur.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yapmıştır.İngilizce, Almanca ve Klasik Yunanca bilir.2003 yılından bu yana Evrensel gazetesi köşe yazarıdır.

Fincancı, 20 Haziran 2016'da Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin ile birlikte Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan "bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği" kampanyasına katılmaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile tutuklandı. Mahkeme gerekçe olarak, "üç kişinin gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerde yayımlanan haber içerikleri ve görsellerde silahlı terör örgütü PKK/ KCK veya bu örgüte bağlı alt yapılanmaların propagandası mahiyetinde yazılar yazıldığı, örgüt adına suç işleyen, güvenlik güçleriyle çatışan kişilerin övüldüğünün anlaşıldığı" belirtildi. 30 Haziran 2016'da, Erol Önderoğlu ile birlikte tahliye edildi.

1996'da Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi adına, Bosna'nın Kalesija bölgesinde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin otopsi çalışmalarına katıldı.2002'de Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Kadına Yönelik Cinsel Şiddet Araştırması ve El Kitabı çalışmalarında yer aldı.Uluslararası İşkence Rehabilitasyon Merkezi (IRTC) adına gittiği Bahreyn'de, turist kılığına girerek, denizde cesedi bulunan ve polise göre boğularak ölen gencin vücudundan doku örnekleri aldı. Örnekleri Türkiye'ye getirdi ve yaptığı otopside gencin, ailesinin de iddia ettiği gibi, gözaltında işkenceyle öldürüldüğünü tespit etti.