2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sebahattin Özdemir kimdir? Sebahattin Özdemir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,859 haber kaynağında 729,102 adet haber yapılan Sebahattin Özdemir, toplamda 250,819,026 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sebahattin Özdemir kimdir? İşte, Sebahattin Özdemir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sebahattin Özdemir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Sebahattin Özdemir hakkında 7,859 haber kaynağında 729,102 adet haber yer alırken 2022'de toplam 250,819,026 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sebahattin Özdemir hakkında merak edilen Sebahattin Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SEBAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

1975 yılında Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Havza'da tamamladı. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı ve 1997 yılında üniversite öğrenimini tamamladı. 1999 yılında avukatlık stajını yaptıktan sonra aynı yıl vatani görevini kısa dönem olarak yaptı. 2001 yılında Havza'da serbest avukat olarak görevine başladı. 2001 yılında Havza kurucu ilçe başkanı olarak ilk defa AK Parti'den siyasete girdi. 2007 yılında milletvekilliği adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden ayrıldı.

Temmuz 2009 yılında yapılan kongrede AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçildi. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Havza Belediyesi Meclis üyeliği görevine seçildi. 2017 yılında AK Parti Havza İlçe Başkanlığı görevine atandı. 2018 yılında belediye başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti. Evli ve 2 çocuk babasıdır.