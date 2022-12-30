2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Samed Kaya kimdir? Samed Ali Kaya hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,561 haber kaynağında 1,119,877 adet haber yapılan Samed Kaya, toplamda 1,435,205,597 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Samed Kaya kimdir? İşte, Samed Kaya hayatı ve biyografisi

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İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Samed Kaya, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Samed Kaya hakkında 8,561 haber kaynağında 1,119,877 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,435,205,597 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Samed Kaya hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

SAMED ALİ KAYA KİMDİR?

Samed Ali Kaya (d. 10 Eylül 1995), forvet mevkiinde oynatan Türk futbolcudur. 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da oynamaktadır.

Kulüp kariyeri

18 Temmuz 2018 tarihinde Kaya, Göztepe ile anlaşmadan bir sezon önce Menemen Belediyespor'dayken 2. Lig'de gol kralı oldu. Göztepe adına ilk profesyonel maçına 10 Kasım 2018 tarihinde Süper Lig'de 2-1 yenildikleri BB Erzurumspor karşısında çıktı.

2021-22 sezonu devre arası transfer döneminde Adanaspor'dan ayrılarak Kocaelispor'a 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.