2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Salihe Aydeniz kimdir? Salihe Aydeniz hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,791 haber kaynağında 21,460 adet haber yapılan Salihe Aydeniz, toplamda 33,416,871 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Salihe Aydeniz kimdir? İşte, Salihe Aydeniz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Salihe Aydeniz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Salihe Aydeniz hakkında 2,791 haber kaynağında 21,460 adet haber yer alırken 2022'de toplam 33,416,871 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Salihe Aydeniz hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

SALİHE AYDENİZ KİMDİR?

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ebelik Bölümünden mezun oldu. Mardin'in Dargeçit ilçesinde hemşire olarak çalıştı.

2018 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Diyarbakır milletvekili seçildi. Ertesi yıl partisinden istifa edip Demokratik Bölgeler Partisine geçti. 12 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'daki bir gösteride görevli çevik kuvvet polisine yumruk attı. Bunun üzerine milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması gündeme geldi. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda oluşturulan hazırlık komisyonu 6 Temmuz 2022'de Karma Komisyon ise 26 Temmuz 2022'de, Aydeniz'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. Konunun TBMM Genel Kurul gündemine gelmesi beklenmektedir.