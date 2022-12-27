2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Salih Uçan kimdir? Salih Uçan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,048 haber kaynağında 668,775 adet haber yapılan Salih Uçan, toplamda 856,397,005 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Salih Uçan kimdir? İşte, Salih Uçan hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Salih Uçan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Salih Uçan hakkında 8,048 haber kaynağında 668,775 adet haber yer alırken 2022'de toplam 856,397,005 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Salih Uçanhakkında merak edilen Salih Uçankimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SALİH UÇAN KİMDİR?

Salih Uçan 6 Ocak 1994 tarihinde Marmaris, Muğla'da dünyaya gelen, orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta oynamaktadır.

Marmaris Belediyespor

Futbola Marmaris Belediyespor altyapısında başladı ve ardından 2008 senesinde Bucaspor altyapısına transfer oldu.

Bucaspor

2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma yükseldi. 2 sene as takımda oynayan Salih, yükselen grafiğiyle dikkat çekmiştir.

Fenerbahçe

2 sene Bucaspor'da as takımda oynayan Salih, Fenerbahçe ve birçok Süper Lig takımın transfer listesine girmiş fakat 1,4 milyon Euro + Okan Alkan karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Salih Türkiye Kupası'nda Göztepe maçında Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir resmî maçta ilk 11'de forma giymiştir 14 Mart 2013 tarihinde oynanan Fenerbahçe-FC Viktoria Plzen maçında takımının ve Fenerbahçe için ilk golünü atmıştır.2013 yazında Aykut Kocaman takımdan ayrılmış teknik direktörlüğe Ersun Yanal getirilmiştir.Ersun Yanal'ın döneminde ara sıra maçlara çıkan Salih,Fenerbahçe ile yeni sezonda şampiyonluk yaşamıştır.Seri çalımları ve bilek hareketleriyle gündeme gelen Salih,Ersun Yanal döneminde 20 lig maçına çıkmış 3 asist yapmıştır.

Fenerbahçe, 23 Haziran 2014 tarihinde Salih'in İtalyan takımlarından Roma'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıklamıştır. 6 Temmuz 2014 tarihinde ise AS Roma kulübüne 2 yıllığına kiralanmıştır.

→Roma (kiralık)

Salih Fenerbahçe'den Roma'ya 2 yıllığına €4.750.000 bedelle kiralanmıştır. Resmî sözleşmeyi 7 Temmuz 2014 tarihinde imzalamıştır. 18 Temmuz 2014'te AS Roma ile Endonezya 23 yaş altı millî takımı arasında oynanan hazırlık maçının 13. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştır. Yeni takımıyla ilk Serie A maçına, 18 Ekim 2014 tarihinde 3-0'lık skorla kazandıkları Chievo maçının 89. dakikasında Radja Nainggolan'ın yerine oyuna dahil olarak çıktı.

→Sion (kiralık)

31 Ağustos 2017 tarihinde 1 yıllığına İsviçre Super League ekiplerinden Sion'a kiralandı.

Empoli

2018-2019 sezonu öncesinden önce kiralık olarak devre arasında da bonservisi ile İtalya Serie A takımlarından Empoli'ye trasnfer oldu. Empoli'deki ilk sezonunda 14 Serie A maçında forma giydi ve bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Sezon sonunda Empoli Serie A düşmesi sonucu serbest kaldı.

Alanyaspo r

2019-2020

2019-2020 sezonunda Empoli Serie A küme düşmesi sonucu serbest kalan Salih Uçan, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. ilk sezonunda 26 Süper Lig maçında forma giydi ve 1 gol ve 1 asistle oynadı. Türkiye Kupasında da 8 maçta forma giyen Salih Uçan, bu maçlarda 3 de asist üretti. 2019-20 sezonunda Alanyaspor firması ile toplamda 34 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 4 asist yaptı.

2020-2021

Alanyaspor forması ile ikinci sezonunda çok daha başarılı bir grafik çizdi. 35 Lig maçında forma giyip, 2 gol ve 6 asist üretti, Türkiye Kupasında da 4 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Salih Uçan 1 de Avrupa Kupası maçı oynadı.

3 Mayıs 2021 tarihinde Kasımpaşa maçının henüz birinci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildi ve Ligin bitimine 3 maç kalırken sezonu kapamış oldu[12] Alanyaspor'daki ikinci sezonunda 40 maçla kariyerinde en çok maç oynadığı sezonda, 7 asist ile kariyer rekoru kırdı.

Beşiktaş

Salih Uçan 2021-22 sezonu öncesi Beşiktaş ile prensipte anlaştığını açıkladı. 4 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Salih Uçan 5 Temmuz 2021 tarihinde sezonun ilk antrenmanında yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta 8 numarayı giyeceğini kaydetti ve şöyle devam etti, "Kariyerimin başlangıcı Bucaspor'da da memleketimin plakası 48'le oynadım. Alanya'da 8 numarayı giydim. O numarayla kendimi iyi hissediyorum. Beşiktaş'ta da 8 numarayla devam edeceğim. 14 Ağustos 2022'de Beşiktaş forması ile ilk golünü sezonun ikinci haftasında oynanan Alanyaspor maçında atmıştır.