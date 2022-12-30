2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Salih Akkaya kimdir? Salih Akkaya hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,651 haber kaynağında 590,149 adet haber yapılan Salih Akkaya, toplamda 361,606,096 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Salih Akkaya kimdir? İşte, Salih Akkaya hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Salih Akkaya, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Salih Akkaya hakkında 7,651 haber kaynağında 590,149 adet haber yer alırken 2022'de toplam 361,606,096 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Salih Akkaya hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

SALİH AKKAYA KİMDİR?

Salih Akkaya, 1965 Akşehir, Değirmen Köyü doğumludur. Endüstri Meslek Lisesi'nden sonra Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde teknik eleman olarak iş hayatına başladı. 2003 yılında Konya Köy Hizmetleri İl Müdürü olarak atandı. 2007 yılında Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirildi.

2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Akkaya, evli ve dört çocuk babasıdır.

Salih Akkaya, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı oldu.