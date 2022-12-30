2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sait Karafırtınalar kimdir? Sait Karafırtınalar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.039 haber kaynağında 148.646 adet haber yapılan Sait Karafırtınalar, toplamda 133.546.306 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sait Karafırtınalar kimdir. İşte, Sait Karafırtınalar hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sait Karafırtınalar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Sait Karafırtınalar hakkında 6.039 haber kaynağında 148.646 adet haber yer alırken 2022'de toplam 133.546.306ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sait Karafırtınalar hakkında merak edilen Sait Karafırtınalar kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SAİT KARAFIRTINALAR KİMDİR?

1 Ocak 1969 yılında İzmir'de doğdu.

Futbola Bucaspor altyapısında başladı ve daha sonra birçok 2. Lig ve 1. Lig ekibinde görev aldı.

Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nin ekiplerinde oynadı.

Futbol Kariyeri

Yıllar Takım

1988-1994 Bucaspor

1994-1995 Turgutluspor

1995 TKİ Soma Linyitspor

1995-1997 Balıkesirspor

1997-1998 Gaziemirspor

1998-1999 Bergamaspor

1999-2000 Anadolu Üsküdar 1908

2000-2002 Altınordu

Teknik Direktörlük Kariyeri

Futbola vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar verdi ve ilk antrenman deneyimini 2003 yılında altyapısında yetiştiği Bucaspor altyapı antrenörü olarak edindi. İki sezon burada görev aldıktan sonra Denizli Belediyespor'da antrenör olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Muğlaspor, Bucaspor ve Göztepe'de yardımcı antrenörü olarak görev aldı.

2010-11 sezonunda Bucaspor'da yardımcı antrenör olarak çalışmaya başladı. Bucaspor teknik direktörü Samet Aybaba'nin görevinden alinmasindan sonra sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak tanıtıldı.Sezonun son haftalarında Bucasporun gösterdiği iyi performansından ötürü 2011-2012 sezonunda da Sait Karafırtınalar tarafından çalıştırılacağı duyuruldu.

2012-2013 sezonunun sonunda Bucaspor'dan ayrıldı ve Karşıyaka'ya gitti. 2014-15 sezonu başında yeniden Bucaspor'a dönmüştür.

2013-2014 -Karşıyaka

2014-2015 -Bucaspor

2016 -Kayseri Erciyesspor

1. Lig takımlarından Manisaspor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadır.