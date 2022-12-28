2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Şahin Şerifoğulları kimdir? Şahin Şerifoğulları hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,578 haber kaynağında 1,362,041 adet haber yapılan Şahin Şerifoğulları, toplamda 1,276,774,382 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Şahin Şerifoğulları kimdir? İşte, Şahin Şerifoğulları hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Şahin Şerifoğulları, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Şahin Şerifoğulları hakkında 8,578 haber kaynağında 1,362,041 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,276,774,382 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Şahin Şerifoğulları hakkında merak edilen Şahin Şerifoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

Şahin Şerifoğulları (d. 1980, Elazığ), Türk siyasetçi. 2019 yerel seçimlerinden itibaren Elâzığ belediye başkanlığı görevini yürütmektedir.

1980'de Elazığ'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu Elazığ'da tamamladı. Elâzığ İmam Hatip Lisesinden mezun olmasının ardından Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitiren Şerifoğulları, sonrasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde yüksek lisans yaptı. mezuniyeti sonrası kısa süre öğretmenlik yapan Şerifoğulları bu görevinden ayrılıp, BOTAŞ Genel Müdürlüğünde 3 yıl boyunca uzman olarak görev yaptı. Akaryakıt, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yaptı.

2010 yılında Elâzığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı oldu ve 2018 senesine kadar burada görev aldı. Elâzığ'da başarılı bir spor hayatı geçiren Şahin Şerifoğulları, dönemin TFF başkanının daveti ile federasyona bağlı birçok kurul ve komisyon yönetimine seçildi. Daha sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında etkin görev alan Şerifoğulları, 2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Elâzığ ili 5. sıra milletvekili adayı gösterildi. 2019 yerel seçimlerinde Elâzığ Belediyesi başkan adayı oldu.

Seçimde %40.38 oranında oy ile seçilen ve hâlen belediye başkanlığı görevinde olan Şahin Şerifoğulları evlidir ve 3 çocuğu bulunmaktadır.