2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,117 haber kaynağında 73,654 adet haber yapılan Şahap Kavcıoğlu, toplamda 156,043,613 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir? İşte, Şahap Kavcıoğlu hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Şahap Kavcıoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Şahap Kavcıoğlu hakkında 4,117 haber kaynağında 73,654 adet haber yer alırken 2022'de toplam 156,043,613 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Şahap Kavcıoğluhakkında merak edilen Şahap Kavcıoğlukimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Halit ve Naime Kavcıoğlu çiftinin çocukları olarak 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünden denetim uzmanı olarak mezun oldu. Daha sonra İngiltere'deki Hastings Collage'da işletme üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Kavcıoğlu, 2014 yılında "Makro İktisat" alanında Doçent ünvanını, 2019 yılında Profesör unvanını aldı.

Kavcıoğlu kariyerine Esbank TAŞ'de müfettiş yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada sırasıyla müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. Daha sonra Halkbank İstanbul Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Aynı bankada, perakende bankacılık, kredi politikaları ve insan kaynakları ve organizasyonundan sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi. Ayrıca, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfının başkanlığını yürüttü. Kasım 2015 genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisinden Bayburt milletvekili seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26. dönem milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk delegasyonu üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu milletvekilliğinin sona ermesinden sonra Ağustos 2018'de VakıfBank yönetim kurulu başkan vekilliği ve VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, Ocak 2020'den beri Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun Bankacılık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktaydı.

20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atandı