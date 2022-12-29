2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Şahan Gökbakar kimdir? Oyuncu Şahan Gökbakar hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,413 haber kaynağında 53,934 adet haber yapılan Şahan Gökbakar, toplamda 96,969,430 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Şahan Gökbakar kimdir? İşte, Şahan Gökbakar hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Şahan Gökbakar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Şahan Gökbakar hakkında 4,413 haber kaynağında 53,934 adet haber yer alırken 2022'de toplam 96,969,430 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Şahan Gökbakar hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?

Şahan Gökbakar, 22 Ekim 1980; İzmir, Türk komedyen ve oyuncu, Recep İvedik tüm serilerinin yapımcısı, senaristi, oyuncusu.

Şahan Gökbakar , okul hayatına Ankara'da başladı ve ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamladı. ODTÜ Koleji'nden 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne 350 kişi arasında ilk dörde girerek

başladı ve bu bölümden 2002 yılında mezun oldu. Babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan'ın 8. yaş gününde (22 Ekim 1988) günü bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kariyeri

Mezuniyeti'nden sonra İstanbul'a yerleşen Gökbakar, bir süre çeşitli reklam seçmelerine katılarak şansını denedi. Sonrasında "Zıbın" isminde bir program hazırladı ve bu program 2003'ü 2004'e bağlayan yılbaşı gecesi tv8'de yayınlandı. Zıbın programında çoğu reklam ve olayları alaya alırken mizah ve düşünceyi birleştirmişlerdir. Ayrıca TRT 1'de pazar günleri canlı yayınlanmış "7. Gün" programında beş hafta boyunca sunuculuk yaptı.Ardından daha önce Kamil Güler'in sunduğu Zoka isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu yapmaya başladı ve 13 bölüm devam ettirdi.

Zoka'dan sonra yine tv8'de Alper Mestçi ile beraber "Dikkat Şahan Çıkabilir" isminde bir antimedya-skeç şov hazırladı ve bir sezonu 15 bölüm ile geride bıraktı. Özellikle yaptığı Recep İvedik, Bülent Binbaş ve Küçük Oskar tiplemeleriyle ilgi çekti.2007 yılında NTV'de yayınlanan Kime Diyorum Ben adlı reality show programını hazırlamıştır. 22.02.2008 tarihinde vizyona giren ve Dikkat Şahan Çıkabilir programındaki tiplemelerden biri olan Recep İvedik filmi Türk sinema tarihinde en fazla izlenen filmlerden biri olmuştur.

Ayrıca Kanal 1'de 4 bölüm olarak rol aldığı Kolay Gelsin adlı doğaçlama sitkom yayınlanmıştır. Eylül 2016'da Halkbank reklam filmi çekmiştir.