2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.132 haber kaynağında 102.617 adet haber yapılan Sadri Alışık, toplamda 271.558.737 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sadri Alışık kimdir. İşte, Sadri Alışık hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sadri Alışık, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Sadri Alışık hakkında 6.132 haber kaynağında 102.617 adet haber yer alırken 2022'de toplam 271.558.737ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sadri Alışık hakkında merak edilen Sadri Alışık kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
SADRİ ALIŞIK KİMDİR?
5 Nisan 1925 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde doğdu.
Çocukluğundan beri tiyatro ve sinemaya karşı büyük bir ilgisi olan Alışık, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu.
Eğitimine Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde devam etti.
Okul yıllarında birçok tiyatro oyununda yer aldı.
1945 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar filmiyle sinemaya ilk girişini yaptı.
Özellikle oynadığı Turist Ömer, Ofsayt Osman gibi tiplemelerle hafızlara kazındı.
Sadri Alışık genellikle değişen toplumsal değerler içinde güzelliklere tutunan, umut dolu, yaşama sevincini hiç kaybetmeyen, dürüstlüğü ve doğruluğu özleyen karakterleri canlandırdı.
Sinemanın yanı sıra şiir ve resimle de uğraşan Alışık, 500'den fazla filmde rol aldı.
İlk evliliğini sinema oyuncusu olan Neriman Esen'le yapan Sadri Alışık, daha sonra Çolpan İlhan'la evlendi. Bu birliktelikten tek çocuğu Kerem Alışık dünyaya geldi.
Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirdi.Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi
Filmleri
Yengeç Sepeti (1994)
Saat Sabahın Dokuzu (1987)
Şalvar Bank (1986) - Reşit
Bebek Davası (1986) - Mahir
Kız Babası (1986) - Vedat
Çapkın Baba (1986) - Reşit Ağa
Çalıkuşu (1986) - Miralay Hayrullah Bey
Eşşek Oğlum ve Ben (1986)
Babamın Namusu (1986)
Kartallar Yüksek Uçar (1983) - Banazlı İsmail
Acı Hatıralar (1977) - Osman
Seyahatname (1977)
Hamza Dalar Osman Çalar (1976) - Osman
Saffet Beni Affet (1976) - Saffet
Ben Sana Mecburum (1976) - Hasan
Baş Belası (1976) - Baba
Deli Deli Tepeli (1975) - Konuk Sanatçı
Haşhaş (1975) - Recep
Ne Hakem (1974)
Ayyaş (1974)
Atını Seven Kovboy (1974) - Red Kit
Dertli (1973) - Haşmet
Dikiz Aynası (1973)
Turist Ömer Uzay Yolunda (1973) - Turist Ömer
Balıkçı Osman (1973) - Osman
Tatlım (1973) - Ferit
Sevgili Hocam (1972)
Afacan Harika Çocuk (1972) - Kazım
Gelinlik Kızlar (1972) - Sadi
Aynı Yolun Yolcusu (1972)
Kırk Yalan Memiş (1972) - Memiş
Ay Aman Of (1972)
Toto Kralı (1971)
Afacan Küçük Serseri (1971) - Hüsnü
Üvey Ana (1971) - Emin
Turist Ömer Boğa Güreşçisi (1971) - Turist Ömer
Ayıpettin Şemsettin (1971)
Ali Baba Kırk Haramiler (1971) - Ali Baba
Çılgın Yenge (1971)
Sevdiğim Uşak (1971)
Kavanoz Dipli Dünya (1971)
Cımbız Ali / Yırtık Niyazi (1971)
Tamam Mı Canım (1971) - Ali
Afacan (1970) - Osman
Fıstık Gibi (1970) - Fikri/Fikriye
Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970) - Turist Ömer
Erkeklik Öldü mü Abiler (1970)
Talihsiz Baba (1970)
Arkadaşlık Öldü mü? (1970) - Osman
İç Güveysi (1970)
Darıldın mı Cicim Bana (1970) - Osman
Ah Müjgan Ah (1970) - Hüsnü
İşler Karışık (1970) - Hüsnü/Orhan
Fatoş Talihsiz Yavru (1970) - Gariban
Tatlı Hayal (1970)
Zalim (1970)
Altın Kalpler (1969)
Damga (1969)
Hancı (1969) - Turhan
Kaldırım Çiçeği (1969)
Turist Ömer Arabistan'da (1969) - Turist Ömer
Ağlama Değmez Hayat (1969) - Osman
Acı İle Karışık (1969) - Osman
Muhabbet Kuşu (1969) - İbrahim
Menekşe Gözler (1969)
Kırmızı Fener Sokağı (1968)
Dertli Gönlüm (1968)
Agora Meyhanesi (1968)
Yara (1968)
Benimle Evlenir Misin (1968) - Cafer
Efkarlı Sosyetede (1968) - Efkarlı Arif
Paydos (1968) - Öğretmen Murtaza
Kız Kolunda Damga Var (1967)
Gecekondu Peşinde (1967)
Bekar Odası (1967) - Kazım
Serseriler Kralı (1967)
Marko Paşa (1967) - Marko Paşa
Şaşkın Hafiye Killing'e Karşı (1967) - Şaşkın Hafiye
Ağır Suç (1967) - Şevket
Ringo Kazım (1967) - Ringo Kazım
Serseri (1967) - Kazım
Hindistan Cevizi (1967) - Osman
Bitirimsin Abi (1967) - Kazım
Akşamcı (1967) - Osman
Günahkar Kadın (1966) - Osman
Gariban (1966) - Gariban Ali
Sevgilim Bir Artistti (1966)
Şoför Deyip Geçmeyin (1966)
Turist Ömer Almanya'da (1966) - Turist Ömer
Seni Bekleyeceğim (1966)
Milyonerin Kızı / İntikam Hırsı (1966)
Ah Güzel İstanbul (1966) - Haşmet İbriktaroğlu
Kaderin Cilvesi (1966) - Ahmet
Efkarlıyım Abiler (1966) - Gönlübol Arif
Sana Layık Değilim (1966) - Osman
Sokak Kızı (1966) - Murat Giray
Karakolda Ayna Var (1966) - Taş Kasaplı Necati
Boyacı (1966) - Dalgacı Mahmut
Ava Giden Avlanır (1965)
Nazar Değmez İnşallah (1965)
Berduş Milyoner (1965)
Serseri Aşık (1965) - Doktor
Üç Kardeşe Bir Gelin (1965) - Sabri
Seveceksen Yiğit Sev (1965)
Komşunun Tavuğu (1965) - Şadi Soyubüyük
Adım Çıkmış Sarhoşa (1965)
Kocamın Nişanlısı (1965)
Şakayla Karışık (1965) - Ofsayt Osman
Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965) - Turist Ömer
Yankesicinin Aşkı (1965) - Osman
Pantolon Bankası (1965)
Soytarı (1965) - Ethem
Hırsız (1965) - Osman
Kelebekler Çift Uçar (1964)
Fıstık Gibi Maşallah (1964) - Fikri/Fikriye
Bomba Gibi Kız (1964) - Kenan
Ahtapotun Kolları (1964)
Köye Giden Gelin (1964)
Beş Şeker Kız (1964)
Sokakların Kanunu (1964) - Yakışıklı, Ertuğrul
Erkek Sözü (1964)
Uçurumdaki Kadın (1964)
Turist Ömer (1964) - Turist Ömer
Sıkı Dur Geliyorum (1964)
Avare (1964) - Sedat
Taşralı Kız (1964) - Sami
Afilli Delikanlılar (1964) - Salih
Ayşecik Cimcime Hanım (1964) - Turist Ömer
Anadolu Çocuğu (1964) - Kasımpaşalı Kara Ali
Hızır Dede (1964) - Samim
Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (1964)
Kendini Arayan Adam (1963) - Necdet
Aman Kimse Duymasın (1963)
Helal Olsun Ali Abi (1963) - Turist Ömer
Üç Öfkeli Genç (1963)
Bize de mi Numara (1963)
Geçim Dünyası (1963)
Dişi Kurt (1963) - Kudret Reis
Arka Sokaklar (1963) - Nejat Bey
İlk Göz Ağrısı (1963) - Adem
Korkusuz Kabadayı (1963)
Çalınan Aşk (1963) - Necmi
Maceralar Kralı (1963) - İsmet
Acı Aşk (1963)
Küçük Hanımın Kısmeti (1962)
Fatoş'un Bebekleri (1962) - Suat
Hayat Bazen Tatlıdır (1962) - Semih
Küçük Hanım Avrupa'da (1962) - Bülent Soysal
Ayşecik Yavru Melek (1962) - Kenan
Küçük Hanımın Şoförü (1962) - Bülent
Daima Kalbimdesin (1962) - Tarık
Seviştiğimiz Günler (1961) - Bülent
Şahane Kadın (1961)
Seni Benden Alamazlar (1961)
Silahlar Konuşuyor (1961)
Külkedisi (1961)
Aşkın Saati Gelince (1961) - Nuri
Küçük Hanımefendi (1961) - Bülent
Utanmaz Adam (1961) - Cengiz Han
Düşman Yolları Kesti (1959) - İdris Bey
Vatan Uğruna / Kıbrıs'ın Belası Kızıl Eoka (1959)
Hicran Yarası (1959)
Kalpaklılar (1959)
Zümrüt (1959) - Fuat
Şeytan Mayası (1959)
Yalnızlar Rıhtımı (1959) - Rıdvan Kaptan
Ben Kahpe Değilim (1959) - Ahmet
Altın Kafes (1958) - Eroinman Recep
Duvaklı Göl (1958)
İstanbul Macerası (1958)
İftira (1958)
Kahpenin Aşkı (1957)
Beş Hasta Var (1956) - Nusret
Izdırap Şarkısı (1955)
Sevdiğim Sendin (1955)
Battal Gazi Geliyor (1955) - Eflahun
Beyaz Şehir (1955)
Halıcı Kız (1953)
Soygun (1953)
Suçlu Benim (1953)
İki Süngü Arasında (1952)
Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1952)
Vatan ve Namık Kemal (1951)
Tanrı Şahidimdir (1951)
Kendini Kurtaran Şehir / Şanlı Maraş (1951)
Allahaısmarladık (1951)
Hürriyet Şarkısı (1951)
İstanbul Çiçekleri (1951)
Çakırcalı Mehmet Efe (1950)
İstanbul Geceleri (1950) - Kemal
Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm (1949)
Günahsızlar (1944)
Plakları
Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Fatma Girik'e , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Sadri Alışık da katıldı ve birkaç 45'lik plak da o doldurdu;
1964 - Avare / Dalgamiza Bakalım - Serengil Plak 10003
1964 - Tophane Rıhtımında / Turist Ömer - Melodi Plak 2161
1970 - Turist Ömer Arabistan'da / Turist Ömer - Saner Plak 1003
Ödüller
En İyi Erkek Oyuncu (Yengeç Sepeti) / 31. Antalya Film Şenliği 1994
En İyi Erkek Oyuncu (Ben Sana Mecburum) / 1. İstanbul Film Festivali 1976
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Afacan Küçük Serseri) / 8. Antalya Film Şenliği 1971
En İyi Erkek Oyuncu (Zümrüt) / Gazeteciler Cemiyeti Türk Film Festivali 1959
SADRİ ALIŞIK'IN MEŞHUR SÖZLERİ
- Sokak köpeklerine selam verdiğin zaman, insan olmaya çeyrek kalmıştı?
- Hayat demek ölümü beklemek demektir. Az çok, hepimiz yıldızları, ağaçları, işte falanları, filanları göreceğiz, birçok şeyin tadına bakacağız, sonra da 'Gidiyorum elveda' şarkısını söyleyeceğiz. Öyle ise; gidenin de, kalanın da gönlü hoş olsun.
- Seni öyle bir severim ki, Dengeni kaybedersin. Kiliseye gider, 'Selamun aleyküm' dersin.
- Düşündüm de insan ömrü dediğin sayfalık hikaye, onu da olur olmaz şeylerle karalamak yanlış. Her şeye gülüp geçmek lazım. Onun için sen de gül ama yalancıktan değil. Geçmişi, eskiden olanları, kalbinin sızısını, sevdiğin insanı falan her şeyi boş vererek gülmelisin. Gül hadi, güzel yüzüne gülmek yaraşır hemen şimdi. Bak, bak ben nasıl gülüyorum dünya umurumda değil.