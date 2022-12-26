2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5.989 haber kaynağında 137.691 adet haber yapılan Sabiha Gökçen, toplamda 174.078.054 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sabiha Gökçen kimdir? İşte, Sabiha Gökçen hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sabiha Gökçen, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Sabiha Gökçen hakkında 5.989 haber kaynağında 137.691 adet haber yer alırken 2022'de toplam 174.078.054 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sabiha Gökçen hakkında merak edilen Sabiha Gökçen kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?

1913 yılında Bursa'da doğdu.

Babası ve annesinin ölümünün ardından 1925 yılında Bursa'yı ziyaret eden Atatürk tarafından evlat edinildi.

Gökyüzüne bağlı anlamına gelen Gökçen soyadı Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kendisine 19 Aralık 1934 yılında verildi.

Çankaya İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız Koleji'nde eğitim gören Sabiha Gökçen, 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi.

Ankara'da yüksek planörcülük brövelerini aldı. Gökçen 7 erkek öğrenci ile birlikte Kırım Rusya'ya gönderildi ve orada yüksek planörcülük eğitimini tamamladı.

1936'da Eskişehir Askeri Hava Okulu'na girdi ve burada aldığı özel eğitimden sonra askeri pilot oldu.

Eskişehir'de 1.Tayyare Alayı'nda bir süre staj yaptı ,avcı ve bombardıman uçakları ile uçtu.

1937 yılında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törenle kendisine Türk Hava Kurumu Murassa (İftihar) Madalyası verildi.

30 Ağustos 1937'de askeri uçuş brövesi aldı.

Sabiha Gökçen, Hava Okulunda uçuş Eğitimi alarak pilotluğa ilk adımını attı, 1935.

Gökçen 1938'de Balkan devletlerinin davetlisi olarak, uçağıyla Atina'da Balkan turu yaptı.

Türkiye'ye dönüşünün ardından Türk Hava Kurumu Türkkuşu'na "Başöğretmen " tayin edildi ve 1955'e kadar bu görevini başarıyla sürdürdü.

1953 ve 1959'da davet üzerine ABD'ye giden Sabiha Gökçen, Türk toplumu ve Türk kadınını tanıttı.

1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü aldı.

Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üssü'nde ki törende "Dünya Tarihine adını yazdıran 20 Havacıdan biri" seçildi. Gökçen bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu.

Son uçuşunu 1996'da 83 yaşında iken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yaptı.

22 Mart 2001 tarihinde, Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde hayata gözlerini yumdu.

Hayatı boyunca Türk havacılığına büyük katkılarda bulunan ve Türk kadınının dünyadaki statüsünü yükseltmek için çalışan Sabiha Gökçen'e başarılarından dolayı T.H.K, Uluslararası Havacılık Federasyonu, Romanya Ordusu, A.B.D. dahil olmak üzere çeşitli ordu, dernek ve kuruluşlardan toplam 30'un üzerine nişan, liyakat madalyası, plaket ve bröve taktim edildi. Adı Uluslararası Sabiha Gökçen Havaalanı'na verilerek onurlandırıldı.