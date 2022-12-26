2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Rıza Çalımbay kimdir? Rıza Çalımbay hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.251 haber kaynağında 361.233 adet haber yapılan Rıza Çalımbay, toplamda 458.389.640 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Rıza Çalımbay kimdir. İşte, Rıza Çalımbay hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Rıza Çalımbay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Rıza Çalımbay hakkında 7.251 haber kaynağında 361.233 adet haber yer alırken 2022'de toplam 458.389.640 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Rıza Çalımbay hakkında merak edilen Rıza Çalımbay kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

RIZA ÇALIMBAY KİMDİR?

Rıza Çalımbay, 2 Şubat 1963 tarihinde Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Topulyurt Köyü'nde dünyaya gelmiştir.

İlkokulu burada bitirdi. Annesi Fatma Çalımbay'dır. Babası Bektaş Çalımbay, Sivas'tayken taş ocağında çalışarak eşi ve dört çocuğunun geçimini sağlamaktayken birgün kaza geçirir, ayağından sakat kalınca işsiz kalır.

Bunun üzerine 1970'li yıllarda Çalımbay ailesi İstanbul'a göç etti. Hemşehrileri önce babasına Harbiye'de Toto Karaca Tiyatrosu'nda temizlik ve bekçilik işi buldu. Daha sonra dostları Bektaş Çalımbay'a Bebek'teki bir apartmanda kapıcılık işi buldu.

Dört kardeşiyle yoksul bir ailede büyüdü. İlkokuldan sonra okumadı. Ailesine katkıda bulunmak için bakkalda, kahvehanede çırak çalıştı. Kardeşlerinin adı Songül, Şengül, ve Kemal'dir.

Beşiktaş alt yapısında futbola başladı ve 1980/1981 sezonunda A takım kadrosuna yükseldi. 16 yılı aralıksız A takımda olmak üzere 20 yıl Siyah-Beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş'da ve Türk Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık yapmıştır. Fulbol oynadığı yıllarda "Atom Karınca" lakabı verilmiştir kendisine. Orta sahanın sağında görev almasına rağmen orta sahanın ortasında ve sağbek mevkiinin de alternatif adamıydı.

37 kez A, 8 kez Ümit ve 6 kez de Genç olmak üzere toplam 52 kez Milli formayı giydi.

1996 Temmuz'unda jübile yaparak futbolu bıraktıktan sonra İngiltere'ye teknik direktörlük kurslarına gitmiştir. Türkiye'ye döndüğünde Christoph Daum'un yardımcı antrenörü olarak 2000/2001 sezonunda Beşiktaş'da ilk teknik hocalık görevine başladı.

Ardından Göztepe'nin başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay Göztepe'yi ligde 8. yaptı, daha sonra Denizlispor ve Çaykur Rizespor'da görev almış; çalıştırdığı tüm takımlar da başarılı sonuçlar almıştır. Özellikle Denizlispor'la UEFA Kupası'nda son derece başarılı sonuçlar almıştır.

Rıza Çalımbay, 1959 yılından itibaren Beşiktaş'ın resmi maçlarda en çok forma giyen futbolcusur.

2004/2005 sezonun ortasında Vicente Del Bosque'den boşalan Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine gelmiştir. Ancak 2005/2006 sezonu başında özellikle Türkiye Süper Ligi'nde bir türlü istenen sonuçlar gelmeyince ligin 9.haftasında Beşiktaş'daki görevinden istifa etti.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Ankaraspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Ancak iddialı başladığı sezonda aradığını bulamayan ve düşme tehlikesi yaşayan bu takımda da başarılı olamadı. Sezon tamamlanmadan Ankaraspor teknik direktörlüğü görevinden de ayrılmak durumunda kaldı.

2006-2007 sezonunun ilk yarısında herhangi bir takım çalıştırmayan Çalımbay, 18 Aralık 2006 tarihinde Beşiktaş'a gelmeden önce teknik direktörlük yaptığı Çaykur Rizespor'un başına ikinci kez getirilmiştir.

2007-2008 sezonunda Göztepe'de sportif direktör olarak görevlendirilmiştir.

Günümüzde Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Rıza Çalımbay, henüz çocuk yaşta çocukluk aşkı, mahalle arkadaşı Leyla Çalımbay ile evlenir. Bu mutlu evlilik yıllardır sürer. "Ayça Manolya" ve "Tuğçe" adında İki kız çocuğu var.

Çalıştırdığı takımlar :

1996-1998 Türkiye U-21

2001-2002 Göztepe

2002-2003 Denizlispor

2003-2004 Ankaragücü

2004-2005 Çaykur Rizespor

2005 -2005 Beşiktaş

2005-2006 Ankaraspor

2007 Çaykur Rizespor

2008-2010 Eskişehirspor

2010- 2013 Sivasspor

2013-2014 Çaykur Rizespor

2014-2015 Mersin İdman Yurdu

2015-2016 Kasımpaşa

2016- Antalyaspor