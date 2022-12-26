2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Rıdvan Yılmaz kimdir? Rıdvan Yılmaz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,872 haber kaynağında 2,011,586 adet haber yapılan Rıdvan Yılmaz, toplamda 2,644,536,421 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Rıdvan Yılmaz kimdir? İşte, Rıdvan Yılmaz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Rıdvan Yılmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Rıdvan Yılmaz hakkında 8,872 haber kaynağında 2,011,586 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,644,536,421 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Rıdvan Yılmaz hakkında merak edilen Rıdvan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001 tarihinde Gaziosmanpaşa, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sol bek mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Scottish Premiership takımlarından Rangers'da forma giymektedir.

Türkiye U16, Türkiye U17, Türkiye U18 ve U19 ve Türkiye U21 millî takımlarında toplam 48 maçta forması giydi.

A millî futbol takımına ilk kez, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleşecek kampın 30 kişilik geniş kadrosunu Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından dahil edildi. Millî takımdaki ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan ile yaptıkları hazırlık maçında çıktı