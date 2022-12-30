2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Remzi Çayır kimdir? Remzi Çayır hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.107 haber kaynağında 159.151 adet haber yapılan Remzi Çayır, toplamda 134.079.280 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Remzi Çayır kimdir. İşte, Remzi Çayır hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Remzi Çayır, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Remzi Çayır hakkında 6.107 haber kaynağında 159.151 adet haber yer alırken 2022'de toplam 134.079.280ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Remzi Çayır hakkında merak edilen Remzi Çayır kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

REMZİ ÇAYIR KİMDİR?

Diyarbakır milletvekili adayı Remzi Çayır, 1959 yılında Kahramanmaraş'ın Abbaslar Köyünde doğdu.

İlk, orta, lise tahsilimi Kahramanmaraş'ta tamamlayan Çayır, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisi iken o dönemdeki olaylarla ilgili tutuklanarak 1979 yılında Gaziantep cezaevinde tutukluluğu sürerken kaydolduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesini bitirdi. Hapis hayatından sonra Ankara'da fuarcılık ve yayıncılık ile uğraşan Remzi Çayır, Yazı ve şiirlerini, Türk Edebiyatı, Bizim Ocak, Aylık Dergi, Mavera, Vahdet, Birliğe Çağrı,Gözyaşı, Dolunay gibi dergilerde yayınladı. Siyasi mücadelesinden dolayı tutuklanan ve 13 yıl Mamak, Çanakkale, Gaziantep, Elbistan cezaevlerinde yatan Çayır cezaevinden çıktıktan sonra da siyasetine devam etti. Roman, tiyatro, hikayeler de yazan Çayır, Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ak Parti 27. dönem Diyarbakır 7. sıra milletvekili adayıdır.