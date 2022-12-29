2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Recep Kara kimdir? Recep Kara hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,648 haber kaynağında 4,594,422 adet haber yapılan Recep Kara, toplamda 8,484,091,477 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Recep Kara kimdir? İşte, Recep Kara hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Recep Kara, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Recep Kara hakkında 9,648 haber kaynağında 4,594,422 adet haber yer alırken 2022'de toplam 8,484,091,477 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Recep Kara hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

RECEP KARA KİMDİR?

Recep Kara, Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği lisans mezunu (2004), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri yüksek lisans (2016), Gençlik Spor Genel Müdürlüğünde Sportif Eğitim Uzmanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor kulübü sporcusudur. Güreş hayatına 1993 yılında Samsun'da başladı. 16 Yaşında Ankara TEDAŞ Spor Kulübü'ne transfer oldu. TEDAŞ Spor Kulübü'nde 4 yıl güreşti. 1998 yılında ilk kez milli mayoyu giydi. Daha sonra 2001 yılında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'ne transfer olan güreşçi, halen burada güreş hayatına devam etmektedir. 2004 yılında, 22 yaşında, cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı olarak tarihe geçmiştir.