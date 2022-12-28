2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ramazan Şimşek kimdir? Ramazan Şimşek hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,669 haber kaynağında 1,755,854 adet haber yapılan Ramazan Şimşek, toplamda 3,563,376,962 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ramazan Şimşek kimdir? İşte, Ramazan Şimşek hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ramazan Şimşek, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ramazan Şimşek hakkında 8,669 haber kaynağında 1,755,854 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,563,376,962 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ramazan Şimşek hakkında merak edilen Ramazan Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

RAMAZAN ŞİMŞEK KİMDİR?

1968 yılında Ankara Gölbaşı'nda doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Askerlik görevini Antakya'da yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2005 yılında siyasete atıldı ve 2005-2008 yılları arasında AK Parti Gölbaşı ilçe sekreterliği görevini aldı. 2008-2011 yılları arasında ilçe başkanlığı görevinde bulundu.

2014 yılında AK Parti'den istifa ederek MHP'te üye oldu. 30 Mart 2014 seçimlerinde Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.