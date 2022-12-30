2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Rahmi Doğan kimdir? Hatay Valisi Rahmi Doğan hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,117 haber kaynağında 1,496,965 adet haber yapılan Rahmi Doğan, toplamda 1,727,170,069 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Rahmi Doğan kimdir? İşte, Rahmi Doğan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Rahmi Doğan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Rahmi Doğan hakkında 9,117 haber kaynağında 1,496,965 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,727,170,069 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Rahmi Doğan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

İlk, orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Doğan 1994 yılında kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Adaylık sırasında 8 ay İngiltere'de eğitim aldı. 1997 yılında Başçiftlik Kaymakamı olarak göreve başladı. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kars Valiliğine daha sonra 27 Ekim 2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yürüttüğü görevler