2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Rahmi Galip Vidinlioğlu kimdir? Rahmi Galip Vidinlioğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,575 haber kaynağında 595,255 adet haber yapılan Rahmi Galip Vidinlioğlu, toplamda 1,067,066,765 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Rahmi Galip Vidinlioğlu kimdir? İşte, Rahmi Galip Vidinlioğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Rahmi Galip Vidinlioğlu hakkında 7,575 haber kaynağında 595,255 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,067,066,765 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Rahmi Galip Vidinlioğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU KİMDİR?

Rahmi Galip Vidinlioğlu 1967 tarihinde Taşköprü ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Taşköprü ilçesinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı ve 1991 yılında mezun oldu. 9 yıl devlet hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Daha sonra göz kliniği açan Vidinlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Rahmi Galip Vidinlioğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimeri'nde MHP'den Kastamonu Belediye Başkanı seçilmiştir.