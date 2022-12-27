2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Rachid Ghezzal kimdir? Rachid Ghezzal hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,338 haber kaynağında 63,380 adet haber yapılan Rachid Ghezzal, toplamda 272,601,425 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Rachid Ghezzal kimdir? İşte, Rachid Ghezzal hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Rachid Ghezzal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Rachid Ghezzal hakkında 2,338 haber kaynağında 63,380 adet haber yer alırken 2022'de toplam 272,601,425 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Rachid Ghezzal hakkında merak edilen Rachid Ghezzal kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

RACHID GHEZZAL KİMDİR?

Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Lyon altyapısında başlayan ve 20 yaşında A takımda forma giymeye başlayan Cezayir asıllı kanat oyuncusu 2017 yılında Monaco'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 2017-2018 sezonunda toplam 35 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol 4 asist, Ghezzal'ın yeni durağı Premier Lig oldu. 2018'de Mahrez'i 68 milyon euro'ya Manchester City'ye gönderen Leicester City, yıldız futbolcunun boşluğunu Ghezzal ile doldurdu ve bu transfer için Monaco'ya 14 milyon euro ödedi.

Premier Lig'de toplam 23 maçta forma giyen ve 3 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, beklentileri karşılayamadı ve sezon sonu Serie A ekibi Fiorentina'ya kiralandı. Fiorentina'da 21 maça çıkan, 1 gol atıp, 1 de asist yapan tecrübeli orta saha, Leicester'a geri döndü. İngiliz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.

Profesyonel kariyerinde 209 maça çıkan Ghezzal, 24 gol attı. Cezayir A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.