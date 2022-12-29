2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Prof. Dr. Ali Demir kimdir? Prof. Dr. Ali Demir hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,828 haber kaynağında 5,296,406 adet haber yapılan Ali Demir, toplamda 7,033,607,850 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Demir kimdir? İşte, Ali Demir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Demir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ali Demir hakkında 9,828 haber kaynağında 5,296,406 adet haber yer alırken 2022'de toplam 7,033,607,850 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Demir hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ALİ DEMİR KİMDİR?

Prof. Dr. Ali Demir, eski ÖSYM başkanıdır.

1959 yılında Konya'da doğdu. 1982 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra İngiltere'deki Loughborough Teknoloji Üniversitesi'nde doktorasını yaptı.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. İTÜ'de Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi. Tekstil alanında birçok projede danışmanlık yaptı. TÜBİTAK'ta birçok proje yürüttü.

Evli ve iki çocuk babası. İngilizce ve Almanca biliyor.