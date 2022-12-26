2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Pevrul Kavlak kimdir? Pevrul Kavlak hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2.974 haber kaynağında 15.749 adet haber yapılan Pevrul Kavlak, toplamda 20.555.104 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Pevrul Kavlak kimdir. İşte, Pevrul Kavlak hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Pevrul Kavlak, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Pevrul Kavlak hakkında 2.974 haber kaynağında 15.749 adet haber yer alırken 2022'de toplam 20.555.104 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Pevrul Kavlak hakkında merak edilen Pevrul Kavlak kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

PEVRUL KAVLAK KİMDİR?

Pevrul Kavlak, 1962 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. MKE Silah Fabrikası'nda işçiyken Çerkezköy'de sendikacılık hayatına atıldı ve 2002 yılında Türk Metal Sendikası'nın Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2009 yılında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı olarak seçilen Kavlak halihazırda Türk-İş Genel Sekreterliği görevini yürütmekte; aynı zamanda Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Genel Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Çalışanların kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine karşı duruşuyla tanınmaktadır.