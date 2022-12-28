2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,333 haber kaynağında 76,824 adet haber yapılan Pervin Buldan, toplamda 119,573,026 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Pervin Buldan kimdir? İşte, Pervin Buldan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Pervin Buldan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Pervin Buldan hakkında 4,333 haber kaynağında 76,824 adet haber yer alırken 2022'de toplam 119,573,026 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Pervin Buldan hakkında merak edilen Pervin Buldan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

PERVİN BULDAN KİMDİR?