2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Pelin Akil kimdir? Pelin Akil hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,995 haber kaynağında 133,903 adet haber yapılan Pelin Akil, toplamda 330,584,852 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Pelin Akil kimdir? İşte, Pelin Akil hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Pelin Akil, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Pelin Akil hakkında 5,995 haber kaynağında 133,903 adet haber yer alırken 2022'de toplam 330,584,852 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Pelin Akil hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

PELİN AKİL KİMDİR?

Kızıl Elma, Suskunlar, Osmanlı Tokadı dizilerinde oynayan, Marikanın Serveti tiyatrosunda sahne alan Arka Sıradakilerin Zehra'sı Pelin Akil kimdir? Pelin Akil 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Müzikal bölümünde eğitimine devam eden Akil daha sonrasında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2011'de yayımlanmaya başlayan ve 4 sezon süren Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile tanındı. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile hayatını birleştirdi. Akil ve Altan çiftinin bu evlilikten Duru Lina ve Doğa Alin isminde 2 kız çocuğu dünyaya geldi. Marikanın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Sersefil, Korkuyorum Sevgilim, ve Rent Müzikali gibi pek çok tiyatro oyununda sahne aldı. Aile İşi, Ne Münasebet, Kızıl Elma, Aşktan Kaçılmaz, İnadına Yaşamak, Osmanlı Tokadı, Suskunlar, Seksenler ve Kurt kanunu gibi dizilerde roller aldı. Akil, Suskunlar dizisindeki başarısı ile bir zamanlar çok ses getirdi. Anıl Altan ile örnek bir çift olan Pelin Akil Uzak Ara Eğlence programının sunuculuğunu yapması ile gündeme düşmüştü. Güzel oyuncu 1.72 metre boyunda ve 56 kilo ve koç burcudur.

Pelin Akil'in Rol Aldığı Yapımlar

2018 – Keşif (Sinema Filmi)

2017 – Çember: Oyunu Bozuyorum (Ayşe) (TV Filmi)

2017 – Çember: Evimdeki Yabancılar (Komiser Yardımcısı Ayşe)(TV Filmi)

2017 – Çember: Acı İntikam (Ayşe) (TV Filmi)

2017 – Damat Takımı (Sera) (Sinema Filmi)

2017 – Deli Aşk (Sinema Filmi)

2016 – Aile İşi (Müjde)(TV Dizisi)

2015 – Saklı (Elif) (Sinema Filmi)

2015 – Ne Münasebet (Nil) (TV Dizisi)

2014 – Kızıl Elma (Zeynep Gevheri) (TV Dizisi)

2014 – Aşktan Kaçılmaz (Yasemin)(TV Dizisi)

2013 – Su ve Ateş (Nupelda) (Sinema Filmi)

2013 – İnadına Yaşamak (Sedef)(TV Dizisi)

2013 – Osmanlı Tokatı (Irmak)(TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (Nisan)(TV Dizisi)

2011 – Seksenler (Seçil)(TV Dizisi)

2011 – Kurt Kanunu (Ballı Naciye)(TV Dizisi)

2007 – 2011 – Arka Sıradakiler (Zehra)(TV Dizisi)